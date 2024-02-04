Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир — Finance.ua
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Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир

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Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир
Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир
Українським біженцям у Чехії після 150 днів проживання у гуманітарному житлі необхідно самим орендувати квартиру чи кімнату. Із вересня 2024 року цей термін скоротять до 90 днів.
У яких регіонах країни найдешевша оренда житла та на яких ресурсах можна шукати варіанти квартир, пише proukrainu.blesk.cz.

У яких регіонах оренда житла найдешевша

Найдешевша оренда житла в Чехії - у прикордонних регіонах із промисловим минулим. Міста там вже починають культурно розвиватися, але ціни на квартири не підвищуюуться.
Зокрема, в Устецькому краї вартість оренди квадратного метра складає 172 чеські крони (692 євро за квартиру на 100 кв. м), у Моравсько-Сілезькому — 180 крон (724 євро за 100-метрове житло).
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Середня вартість орендної плати за 1 кв. м у Чехії - 287 чеських крон (11,55 євро). Це означає, що квартира площею 50 кв. м у середньому коштуватиме 577 євро на місяць.
Ціни на оренду житла за 1 кв. м такі:
  • Прага — 342 крони (13,77 євро);
  • Середньочеський край — 248 крон (13,77 євро);
  • Південночеський край — 204 крон (8,21 євро);
  • Пльзенський край — 227 крон (9,14 євро);
  • Карловарський край — 184 крон (7,41 євро);
  • Устецький край — 172 крон (6,92 євро);
  • Ліберецький край — 204 крон (8,21 євро);
  • Краловоградецький край — 212 крон (8,53 євро);
  • Пардубицький край — 215 крон (8,65 євро);
  • Оломоуцький край — 204 крон (8,21 євро);
  • Мораво-Сілезький край — 180 крон (7,24 євро);
  • Південноморавський край — 275 крон (11,07 євро);
  • Злінський край — 194 крон (7,81 євро);
  • край Височина — 182 крон (7,33 євро).

На яких ресурсах можна шукати варіанти оренди житла

Попит на оренду житла у Чехії високий, а з вересня шукати дах над головою доведеться навіть вразливим категоріям біженців, які поки мають право залишатися у безкоштовному гуманітарному житлі й після 150 днів.
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В Чехії діють платформи із оголошеннями від власників нерухомості та такі, на яких можна скористатися послугами ріелтора. Найвідоміші такі:
  • sreality.cz — портал пошуку житла за територією і ціною. Доступні чеська, англійська, російська версії. За допомогу ріелторів треба платити.
  • bezrealitky.cz — ресурс для пошуку житла без посередників. Є лише версія чеською мовою. Можна отримати допомогу в оформленні договору за невелику оплату та повний юридичний супровід власникам.
Також можна шукати варіанти житла на таких ресурсах із різними рубрикаторами:
На порталі з пошуку житла BezRealitky радять орендувати більші за площею квартири, бо вартість квадратного метра у таких нижча, а одна із переваг — спільне проживання із іншими людьми.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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