Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир — Finance.ua

Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Оренда житла у Чехії: які ціни в регіонах і де шукати варіанти квартир

Українським біженцям у Чехії після 150 днів проживання у гуманітарному житлі необхідно самим орендувати квартиру чи кімнату. Із вересня 2024 року цей термін скоротять до 90 днів.

У яких регіонах країни найдешевша оренда житла та на яких ресурсах можна шукати варіанти квартир, пише proukrainu.blesk.cz

У яких регіонах оренда житла найдешевша

Найдешевша оренда житла в Чехії - у прикордонних регіонах із промисловим минулим. Міста там вже починають культурно розвиватися, але ціни на квартири не підвищуюуться.

Зокрема, в Устецькому краї вартість оренди квадратного метра складає 172 чеські крони (692 євро за квартиру на 100 кв. м), у Моравсько-Сілезькому — 180 крон (724 євро за 100-метрове житло).

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Середня вартість орендної плати за 1 кв. м у Чехії - 287 чеських крон (11,55 євро). Це означає, що квартира площею 50 кв. м у середньому коштуватиме 577 євро на місяць.

Ціни на оренду житла за 1 кв. м такі:

Прага — 342 крони (13,77 євро);

Середньочеський край — 248 крон (13,77 євро);

Південночеський край — 204 крон (8,21 євро);

Пльзенський край — 227 крон (9,14 євро);

Карловарський край — 184 крон (7,41 євро);

Устецький край — 172 крон (6,92 євро);

Ліберецький край — 204 крон (8,21 євро);

Краловоградецький край — 212 крон (8,53 євро);

Пардубицький край — 215 крон (8,65 євро);

Оломоуцький край — 204 крон (8,21 євро);

Мораво-Сілезький край — 180 крон (7,24 євро);

Південноморавський край — 275 крон (11,07 євро);

Злінський край — 194 крон (7,81 євро);

край Височина — 182 крон (7,33 євро).

На яких ресурсах можна шукати варіанти оренди житла

Попит на оренду житла у Чехії високий, а з вересня шукати дах над головою доведеться навіть вразливим категоріям біженців, які поки мають право залишатися у безкоштовному гуманітарному житлі й після 150 днів.

В Чехії діють платформи із оголошеннями від власників нерухомості та такі, на яких можна скористатися послугами ріелтора. Найвідоміші такі:

sreality.cz — портал пошуку житла за територією і ціною. Доступні чеська, англійська, російська версії. За допомогу ріелторів треба платити.

bezrealitky.cz — ресурс для пошуку житла без посередників. Є лише версія чеською мовою. Можна отримати допомогу в оформленні договору за невелику оплату та повний юридичний супровід власникам.

Також можна шукати варіанти житла на таких ресурсах із різними рубрикаторами:

На порталі з пошуку житла BezRealitky радять орендувати більші за площею квартири, бо вартість квадратного метра у таких нижча, а одна із переваг — спільне проживання із іншими людьми.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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