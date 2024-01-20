Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру — Finance.ua

Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру Сьогодні 16:19 — Нерухомість

Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру, Фото: pixabay.com

Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

Про це пишуть Новини. Live з посиланням на дані платформи OLX

Скільки коштує винаймати 1-кімнатну квартиру в Україні

Найбільше за 2023 рік зросли ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Житомирі — на 60%. Станом на грудень 2023 року винаймати «однушку» на місяць у цьому місті коштує 8 000 грн. Найдорожча оренда 1-кімнатної квартири зафіксована у Львові — орендувати житло там коштує понад 15 000 грн.

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Проте у деяких регіонах вартість оренди дещо знизилася. Зокрема:

У Чернівцях — на 3,06%. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 8 862 грн;

В Ужгороді - на 0,83. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 14 506 грн;

У Тернополі - на 0,56%. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 8 000 грн.

Найдешевша оренда 1-кімнатної квартири зафіксована у Сумах — винаймати житло там коштує 3 650 грн.

Інфографіка: Olx

Скільки коштує винаймати 2-кімнатну квартиру в Україні

За даними аналітиків, вартість оренди 2-кімнатних квартир найбільше зросла у Чернігові — аж на 71,43%. Винаймати «двушку» там коштує 6 000 грн. Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Києві — за 20 000 грн.

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У деяких містах України ціни на оренду трохи знизилися. В Ужгороді — на 11,80%, у Чернівцях — на 7,22%, у Хмельницькму — на 5,56%, а у Івано-Франківську — на 0,44%. Найдешевша оренда 2-кімнатної квартири зафіксована у Сумах — орендувати «двушку там можна лише за 6 000 грн.

Інфографіка: Olx

Скільки коштує винаймати 3-кімнатну квартиру в Україні

Що стосується 3-кімнатних квартир, то найбільше підскочили ціни у Сумах — на 64,71%. Проте ціна за «трьошку» у цьому місті досі одна з найдешевших в Україні — 7 000 грн. Найдорожча вартість у Києві — оренда 3-кімнатної квартири у столиці коштуватиме 37 619 грн.

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Проте у деяких регіонах ціни знизилися. Найбільше у Чернівцях та в Ужгороді — вартість там впала на 23,72% та 20,45% відповідно. Найдешевша оренда 3-кімнатної квартири зафіксована у Чернігові — винаймати житло там коштує 6 000 грн.

Інфографіка: Olx

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