Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро — Finance.ua
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Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро

Особисті фінанси
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Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро
Експерти назвали ризики для інвесторів у нерухомість Голосіївського району через ремонт метро
Вартість нерухомості в Голосіївському районі становить серйозний інвестиційний актив, але чи можна бути впевненим у стабільності цього ринку після виникнення проблем з метрополітеном?
Подія з метро в Києві — це результат проблем з утримання та своєчасного обслуговування метро, а також хронічного недофінансування транспортної інфраструктури столиці. Тепер частина шляху для поїздів синьої лінії в аварійному стані.
При цьому Голосієво завжди було одним з найбажаніших районів для покупки нерухомості. Середня вартість житла: 48 400 грн за кв. м, станом на грудень 2023 року.
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«Дуже складно містам і селищам-сателітам по Одеській трасі, зокрема Чабанам, Гатному, частково Крюківщині, яка теж розраховувала на метро Теремки», — каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Вона також нагадала, що ці населені пункти активно розвивались в останні роки перед повномасштабним вторгненням і розростались, приріст населення там в десятки тисяч жителів.

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«Насправді та частина міста, що позбулась метро, а особливо ті населені пункти передмістя, згадані вище, не можуть обійтись без підземки. Справа в непристосованості доріг (і навіть Велика кільцева не врятує) до такого рівня трафіку. Підземка дуже розвантажує і Голосіївський проспект, і Васильківську вулицю, і Деміївську площу. Тому, власне, метро повернеться. Інакше це поховає місцеву владу заживо», — підкреслює Вікторія.

Ризики для інвестора

Що важливо врахувати інвесторам у зв’язку з закриттям метро розповів Ярослав Шаповалов, інвестор в нерухомість з 10 річним досвідом.
«Інвесторам, особливо в економсегменті, варто врахувати ризики того, що робота метро не відновиться у вказані строки або вірогідність повторних аварій. В такому разі це може деякою мірою знизити попит як на купівлю, так і на оренду нерухомості.
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Також важливим буде фактор того, як буде розв’язуватися питання з альтернативними видами транспорту та загалом ситуація з дорожнім трафіком, адже постійні затори можуть дещо вплинути на привабливість району в усіх цінових категоріях", — поділився з нами Ярослав.
Проте, за словами Шаповалова, особисто для нього, для інвестицій та перепродажу, не є вкрай важливим наявність метро поряд. Адже цей фактор зазвичай вже врахований і в ціні купівлі об'єкта. Більш важливою є ціна об'єкта у порівнянні з аналогічним житлом поряд, адже саме з ним доведеться конкурувати при перепродажу.
Для оренди цей фактор може бути більш вагомим, адже теоретично прискорює здачу квартири завдяки розширенню кола потенційних орендарів, особливо в економсегменті.
Більше подробиць про вплив закриття метро на вартість нерухомості у Голосіївському районі столиці ми розповіли у статті за посиланням:

Як змінюються ціни на нерухомість в деяких районах Києва через ремонт метро

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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