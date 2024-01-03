Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на оренду квартир — Finance.ua

Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на оренду квартир Сьогодні 10:14 — Нерухомість

Підсумки 2023 року на ринку нерухомості: як змінились ціни та пропозиція на оренду квартир

Український маркетплейс Dim.Ria підсумував ситуацію на ринку оренди нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік.

Динаміка пропозиції

Найбільший стрибок кількості оголошень оренди протягом року зафіксовано у жовтні - 24%. У липні спостерігалася найменша кількість оголошень.

Інфографіка: Dim. Ria

Загалом станом на грудень 2023 року до грудня 2022 року кількість оголошень зменшилася майже у всіх областях, але у Чернігівській на Харківській областях вона збільшилася на 100% та на 36% відповідно.

Ціни

Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 16 425 грн, а в області - 9 293 грн.

Інфографіка: Dim. Ria

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна в Деснянському районі - за 7 286 грн, а також у Святошинському — 9 861 грн. Найдорожчі однокімнатні квартири в Печерському районі - 16 325 грн.

Порівнюючи з січнем 2023 року, вартість житла у Києві виросла на 48%.

Аналітики визначили, що за рік у Волинській області середня ціна на однокімнатне житло зросла на 70%, а у Чернівецькій та Кіровоградській областях впала на 9% та 10%.

Інфографіка: Dim. Ria

Так, станом на грудень 2023 року найдешевша середня вартість оренди однокімнатних квартир була в:

Херсонській області - 2 800 грн;

Сумській — 4 527 грн;

Чернівецькій — 5 240 грн.

Найвищі середні ціни в:

в Києві - 16 425 грн;

Львівська область — 14 445 грн;

Дніпропетровська — 13 420 грн.

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