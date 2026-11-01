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Які документи потрібні, щоб не втратити право на компенсацію за зруйноване житло

Нерухомість
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Пошкоджений через війну будинок
Пошкоджений через війну будинок
Через російські обстріли українці втрачають домівки або змушені відновлювати пошкоджене житло власним коштом. Держава передбачила для цього програму єВідновлення, але щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву та підготувати необхідні документи.
Про це повідомили експерти ГО «ВПО України».

Як подати заяву на єВідновлення

Щоб отримати допомогу, потрібно:
  • подати повідомлення про пошкоджене або зруйноване житло через портал Дія;
  • заповнити заяву на виплату. Для отримання коштів на ремонт чи відбудову знадобиться спеціальна картка єВідновлення;
  • дочекатися огляду житла комісією, яка визначить суму допомоги;
  • після підтвердження отримати кошти на картку або житловий сертифікат у застосунку.
Подати заяву офлайн можна через ЦНАП або нотаріуса.

Які документи потрібно підготувати

Для звернення через ЦНАП або нотаріуса знадобляться:
  • паспорт і РНОКПП;
  • попередньо подане повідомлення про пошкоджене або знищене майно;
  • номер документа, що підтверджує належність до пільгової категорії, якщо це актуально;
  • електронна пошта;
  • фото ремонту та придбаних будівельних матеріалів — якщо звітуєте про завершення робіт або їхній проміжний етап.
Важливо: право власності на житло всіх співвласників має бути внесене до Державного реєстру речових прав.
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Під час огляду житла комісією також потрібно надати довідку про несудимість, згоду співвласників (якщо вони є) та документ, що підтверджує пільгову категорію, якщо її зазначили в заяві.
За програмою єВідновлення можна отримати до 500 тис. грн на ремонт пошкодженого житла. Якщо оселю знищено, передбачено житловий сертифікат на придбання нового житла або грошову виплату на будівництво.
Раніше ми повідомляли, що якщо житло пошкоджене через війну, подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення можна не лише через «Дію». Для тих, хто не має технічної можливості скористатися застосунком або хоче оформити все особисто, доступний ЦНАП. Причому звернутися можна до будь-якого центру незалежно від місця реєстрації чи розташування пошкодженого житла.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомість
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