Які документи потрібні, щоб не втратити право на компенсацію за зруйноване житло
Як подати заяву на єВідновлення
- подати повідомлення про пошкоджене або зруйноване житло через портал Дія;
- заповнити заяву на виплату. Для отримання коштів на ремонт чи відбудову знадобиться спеціальна картка єВідновлення;
- дочекатися огляду житла комісією, яка визначить суму допомоги;
- після підтвердження отримати кошти на картку або житловий сертифікат у застосунку.
Які документи потрібно підготувати
- паспорт і РНОКПП;
- попередньо подане повідомлення про пошкоджене або знищене майно;
- номер документа, що підтверджує належність до пільгової категорії, якщо це актуально;
- електронна пошта;
- фото ремонту та придбаних будівельних матеріалів — якщо звітуєте про завершення робіт або їхній проміжний етап.
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