Як оформити компенсацію єВідновлення через ЦНАП Сьогодні 17:04

Зруйноване житло через війну

Якщо житло пошкоджене через війну, подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення можна не лише через «Дію». Для тих, хто не має технічної можливості скористатися застосунком або хоче оформити все особисто, доступний ЦНАП. Причому звернутися можна до будь-якого центру незалежно від місця реєстрації чи розташування пошкодженого житла.

Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг" Чортківської міської ради.

Що перевірити до походу в ЦНАП

Перед поданням заяви варто переконатися, що всі необхідні умови виконані.

Право власності. Компенсація передбачена для власників приватного житла — квартир, будинків, кімнат та інших житлових приміщень. Комунальне чи державне житло під програму не підпадає.

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Дані в реєстрі. Право власності має бути внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо є лише паперовий документ про право власності, виданий до 2013 року, спочатку його потрібно зареєструвати в електронному реєстрі.

Фото пошкоджень. Заздалегідь зробіть чіткі фотографії пошкодженого житла — як зовні, так і всередині.

Які документи підготувати

Якщо житло має кількох власників, із 2026 року діє спрощена процедура: заяву може подати один зі співвласників. Водночас потрібно підтвердити, що інші співвласники поінформовані про подання заяви. Для цього може знадобитися рекомендований лист з описом вкладення або нотаріальна згода.

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Якщо документи подає представник власника, потрібна нотаріальна довіреність із чітко зазначеними повноваженнями на подання заяви в межах програми «єВідновлення».

Окремо варто подбати про банківський рахунок. Потрібно відкрити картку «єВідновлення» в одному з банків-партнерів програми та спеціальний рахунок. Перед візитом до ЦНАП бажано отримати в банку довідку з реквізитами IBAN.

Як подати заяву через ЦНАП

1. Запишіться на прийом. Звернутися можна до будь-якого ЦНАП України, скориставшись електронною чергою.

2. Підготуйте документи. Адміністратору потрібно надати:

паспорт;

ІПН;

документи, що підтверджують право власності;

реквізити рахунку «єВідновлення» (IBAN);

довіреність або підтвердження повідомлення співвласників — якщо потрібно;

документи, що підтверджують пріоритетне право на компенсацію, за наявності.

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3. Подайте повідомлення про пошкодження. Якщо його раніше не оформлювали через «Дію», адміністратор ЦНАП внесе необхідні дані зі слів заявника.

4. Оформіть заяву на компенсацію. Працівник ЦНАП сформує електронну заяву. Перед підписанням уважно перевірте всі дані, особливо адресу та площу житла. Після цього підпишіть паперовий примірник заяви.

Що відбувається після подання

Після реєстрації заяви її розглядом займається відповідна комісія. Протягом 30 днів із заявником мають зв’язатися, щоб погодити дату обстеження житла. За його результатами складається акт.

Результат розгляду можна дізнатися через ЦНАП або отримати відповідне повідомлення на електронну пошту.

Якщо компенсацію погодять, кошти на відновлення пошкодженого житла надійдуть на картку «єВідновлення».

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