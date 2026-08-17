Як InvestFest 2026 допомаже українцям побудувати власні капітали? Сьогодні 17:00

Спікери конференції

Український ринок приватних інвестицій демонструє вражаючі темпи зростання. За офіційними даними НКЦПФР та Розрахункового центру, станом на 1 серпня 2026 року кількість унікальних інвесторів в Україні досягла 271,3 тисячі осіб. Це майже у 12 разів більше, ніж було на початку 2022 року! Більшість із них — це звичайні громадяни, які шукають дієві способи вберегти свої заощадження від інфляції та навчитися грамотно управляти фінансами.

Аби допомогти кожному розібратися, як працюють сучасні інструменти, 20 серпня відбудеться головна онлайн-подія літа — InvestFest 2026, організована командами «Мінфін» та Finance.ua.

На учасників чекає 8 годин практичного інтенсиву: від виходу на фондовий ринок та купівлі перших цінних паперів до інвестицій у закордонну нерухомість, українську землю, венчурні стартапи та відновлювану енергетику. Експерти ринку, біржові брокери, юристи та практики зберуться разом, щоб розібрати:

Як безпечно відкрити брокерський рахунок та почати з мінімальним бюджетом;

Де шукати реальну дохідність у нерухомості та землі у 2026 році;

Як перевіряти компанії перед вкладенням коштів і не потрапити на шахраїв.

Подія відбудеться в онлайн-форматі, але пройде у максимально інтерактивному режимі. Усі зареєстровані учасники отримають запрошення до закритого Telegram-чату, де можна:

Задавати свої запитання спікерам прямо під час виступів та отримувати відповіді у прямому ефірі;

Займатися нетворкінгом та обмінюватися досвідом з іншими учасниками української інвест-спільноти;

Отримати повний комплект матеріалів та презентацій після завершення заходу.

Подія відбудеться вже за декілька днів, тому реєструйтеся безкоштовно прямо зараз.

Дякуємо партнерам

Організація події такого рівня стала можливою завдяки підтримці відповідального бізнесу:

Генеральний партнер: інвестиційна група ICU (надійні інвестиції в ОВДП та цінні папери).

Золоті партнери: інвестиційна компанія BRAINVEST, агентство закордонної нерухомості Deniz Estate, освітній проект Біржовий Університет.

Срібні партнери: венчурний синдикат ICLUB, компанія Твоє Коло, фонд S1 REIT, сервіс ProPart, девелопер енергопроєктів Ecotech Invest.

Бронзові партнери: «Мінфін Академія» та фінансова група AccessFinance.

За висвітлення події висловлюємо вдячність нашим медіа-партнерам: Ua. news, Inventure, УкрІнвестКлуб, Перший бізнесовий, Injobe, Goals on fire та FIREkit, Marketer, Times of Ukraine, Founder, Ukrin, Mind, Economist, Knin.ua, TRUEUA та Кошт.

Долучайтеся до InvestFest 2026 вже 20 серпня та зробіть свій свідомий крок до фінансової свободи!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.