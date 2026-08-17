Як InvestFest 2026 допомаже українцям побудувати власні капітали?
- Як безпечно відкрити брокерський рахунок та почати з мінімальним бюджетом;
- Де шукати реальну дохідність у нерухомості та землі у 2026 році;
- Як перевіряти компанії перед вкладенням коштів і не потрапити на шахраїв.
- Задавати свої запитання спікерам прямо під час виступів та отримувати відповіді у прямому ефірі;
- Займатися нетворкінгом та обмінюватися досвідом з іншими учасниками української інвест-спільноти;
- Отримати повний комплект матеріалів та презентацій після завершення заходу.
Дякуємо партнерам
- Генеральний партнер: інвестиційна група ICU (надійні інвестиції в ОВДП та цінні папери).
- Золоті партнери: інвестиційна компанія BRAINVEST, агентство закордонної нерухомості Deniz Estate, освітній проект Біржовий Університет.
- Срібні партнери: венчурний синдикат ICLUB, компанія Твоє Коло, фонд S1 REIT, сервіс ProPart, девелопер енергопроєктів Ecotech Invest.
- Бронзові партнери: «Мінфін Академія» та фінансова група AccessFinance.
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