День фінансів: нові правила для чоловіків за кордоном, штрафи за несплату податку за нерухомість Сьогодні 17:36

День фінансів: нові правила для чоловіків за кордоном, штрафи за несплату податку за нерухомість

У понеділок, 17 серпня, йшлося про таке: які штрафи за несплату податку за нерухомість та скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році.

Зібрати дитину до школи у 2026 році

Водночас для сімей у різних регіонах ця сума Шкільний сезон традиційно означає нову хвилю витрат для батьків. У 2026 році базовий набір з одягу, взуття, рюкзака та канцелярії для одного школяра обійдеться приблизно у 4 тис. грн.Водночас для сімей у різних регіонах ця сума відчувається по-різному: в одних областях це близько 12% місячної зарплати, в інших — майже чверть.

Нові правила для чоловіків за кордоном

розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. Чоловіки, які не перебувають на військовому обліку, не мають військово-облікового документа або не можуть уточнити свої дані, наразі не можуть отримати консульські послуги. Однак з 8 лютого 2027 року для них має запрацювати новий алгоритм. Про те, як саме він працюватиме,Дар’я Тарасенко.

Банки видали з кас понад 1,6 трлн

Українці дедалі активніше користуються готівкою — за перше півріччя 2026 року банки видали з кас понад 1,6 трлн грн. При цьому до банківських кас також надійшло більше грошей, ніж роком раніше.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Протягом 10−14 серпня офіційний курс гривні залишався відносно стабільним, хоча в середині тижня спостерігалися різноспрямовані рухи. Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейськи х операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Як бізнесу списати товари та основні засоби

Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об’єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства.

До речі, гроші повинні працювати, інакше вони знецінюються. Та для українського інвестора шлях на міжнародні фінансові ринки наразі нагадує квест із бар’єрами. Валютні обмеження, суворий фінмоніторинг та складна податкова звітність змушують багатьох відкладати інвестиції «до кращих часів».

Насправді ж є можливість заводити кошти у міжнародні брокерські компанії.

Хто купує найбільше житла в Іспанії

Найбільшою групою іноземних покупців за підсумками першого півріччя залишилися громадяни Великої Британії. Вони придбали 3 567 об’єктів, однак кількість угод скоротилася приблизно на 10% у річному вимірі. Яка частка українців — дивіться тут.

Які штрафи за несплату податку на нерухомість

Випадкова затримка платежу податку на нерухомість чи свідоме ухилення від виконання фінансового зобов’язання передбачає штрафні санкції. В деяких випадках розмір стягнення може досягти 50%.

Заробітки найбільших ювелірних бізнесів в Україні

Український ювелірний ринок налічує майже 8 тисяч виробників, продавців прикрас та майстрів із ремонту ювелірних виробів і годинників. Водночас за зовнішньою стабільністю ринку ховається цікава тенденція: ФОПів у сфері значно більше, ніж компаній.

ТОП-10 найкращих місць для відпочинку та подорожей для тих, кому за 50

Опитування, проведене серед 2000 дорослих, показало, що Нова Зеландія, Японія та Австралія — це місця, які старше покоління найбільше хотіло б відвідати найбільше. Детально — тут.

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