Знищене обстрілами майно: як бізнесу списати товари та основні засоби Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Знищене обстрілами майно: як бізнесу списати товари та основні засоби

Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства, пише ДПС.

Знищені товари та запаси

Податковим кодексом не передбачено окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку, Відповідно зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже, і об’єкт оподаткування податком на прибуток.

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Знищені основні засоби (обладнання, будівлі, транспорт)

Тут правила залежать від річного доходу платника:

Дохід не більше 40 млн грн/рік: вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Дохід понад 40 млн грн/рік (платники, які застосовують різниці): зменшення об’єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об’єкта, визначену за правилами податкового обліку.

При цьому списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення.

Це можуть бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з ЄРДР за фактом обстрілу, висновки Торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.

Раніше ми писали , як бізнесу зафіксувати збитки та отримати компенсацію.

Претендувати на відшкодування можуть підприємства будь-якої форми власності — як юридичні особи, так і ФОП, майно яких постраждало внаслідок бойових дій. Проте на відміну від громадян (які отримують виплати за житло через програму «єВідновлення»), для юридичних осіб механізм компенсації є складнішим.

Підприємство має:

бути офіційно зареєстроване в Україні,

не мати серед бенефіціарів громадян або резидентів рф,

не перебувати у процедурі банкрутства чи ліквідації.

Подати заяву до Міжнародного реєстру збитків можуть усі постраждалі компанії.

До речі, партнерство може допомогти бізнесу швидше розвиватися, але без чітких домовленостей воно легко перетворюється на боротьбу за гроші, вплив і контроль над компанією. Найгірше, що більшість таких конфліктів починаються ще до запуску бізнесу — коли засновники просто не обговорили, що робитимуть у складній ситуації.

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