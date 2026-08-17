Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі
Жінки, які працюють на благо суспільства через громадські/благодійні організації або власний бізнес, можуть отримати грант розміром в 1200 доларів.
Про це йдеться в повідомленні wo-ua.org.
Деталі
Тревел-гранти є індивідуальними, але для координації з благодійним фондом «Жіночі можливості в Україні» запрошують подаватися жінок до участі:
1. Офіційно зареєстровані жіночі громадські/благодійні організації з усіх регіонів України, які відповідно до статуту мають спрямованість на захист прав жінок та/або просування гендерної рівності, зміцнення економічної незалежності жінок та розвиток жіночого підприємництва. Організації мають бути не пов’язаними з державними установами та політичними партіями, повинні бути готовими узяти на себе адміністрування гранту для своєї представниці/активістки. При цьому представниці/активістки не можуть бути учасниками (засновниками) та членами органів управління благодійних організацій.
Від однієї організації може бути подано одна заявка на тревел-грант. Виключення мають аплікантки з інвалідністю, яким потрібен супровід. Від однієї активістки може бути підтримана лише 1 заявка в рамках участі в проєкті «Тревел грант». Фонд надає не більше двох тревел-грантів протягом одного календарного місяця.
2. Фізичні особи-підприємниці для участі в виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виводу на зовнішні ринки власних продуктів, товарів, послуг або для обміну досвідом.
Щоб подати заявку на конкурс тревел грантів
Для активісток і представниць жіночих організацій, необхідно заповнити анкету на сайті
- від однієї організації можуть подавати заявку на отримання тревел-гранту одна аплікантка, яка бажають взяти участь у заході;
- бюджет заявки на отримання тревел-гранту становить 1 200 (одну тисячу двісті) доларів США, включно з податками. Сума податків становить 23% та входить до загального розміру гранту.
- фонд виплачує грант двома траншами: перший транш — основна частина гранту (70%), другий транш (30%) — після отримання повного фінансового звіту на суму різниці між фактичними витратами та першим платежем, але не більше ніж сума затвердженого бюджету гранту;
- фонд не бере на себе покриття витрат на подорож дітей, колег, які супроводжують заявниць (окрім супроводжувачів жінок з інвалідністю)
Максимальна сума гранту затверджується фондом індивідуально після розглядання запиту на грант. Термін ухвалення рішення фондом — до 14 календарних днів.
Напрямки, за якими не розгляатимуться надання тревел-грантів:
- бізнеси, які мають відношення до beauty-індустрії;
- проєкти творчого напрямку (танцювальні, розважальні, музичні заходи);
- заходи, пов’язані з тваринами (зооконференції, виставки);
- бізнеси, які пов’язані з похоронною індустрією.
Кому надають перевагу
- громадським/благодійним організаціям чи бізнесу, який позитивно впливає на розвиток феміністичного руху або гендерній рівності в Україні;
- лікарям, які розвивають медичну справу та інноваційні підходи в Україні;
- соціально відповідальному бізнесу;
- активістам, журналістам, які посилюють імідж України на закордонних політичних, наукових, економічних аренах;
- викладачам,
- активістам, які захищають права людини;
- бізнесам, агенціям, які пропонують власний унікальний продукт на світовому ринку;
Кожна заявка на тревел грант розглядається експертною комісією індивідуально.
Строк розгляду заявок
Прийом заявок триває з вересня 2026 року по травень 2027 року, а їх розгляд і затвердження грантів відбуваються щомісяця. Сповіщення про погодження заявки надходить на електронну пошту та вказані месенджери. Більше деталей читайте за посиланням.
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