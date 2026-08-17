Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі

Жінки, які працюють на благо суспільства через громадські/благодійні організації або власний бізнес, можуть отримати грант розміром в 1200 доларів.

Про це йдеться в повідомленні wo-ua.org

Деталі

Тревел-гранти є індивідуальними, але для координації з благодійним фондом «Жіночі можливості в Україні» запрошують подаватися жінок до участі:

1. Офіційно зареєстровані жіночі громадські/благодійні організації з усіх регіонів України, які відповідно до статуту мають спрямованість на захист прав жінок та/або просування гендерної рівності, зміцнення економічної незалежності жінок та розвиток жіночого підприємництва. Організації мають бути не пов’язаними з державними установами та політичними партіями, повинні бути готовими узяти на себе адміністрування гранту для своєї представниці/активістки. При цьому представниці/активістки не можуть бути учасниками (засновниками) та членами органів управління благодійних організацій.

Від однієї організації може бути подано одна заявка на тревел-грант. Виключення мають аплікантки з інвалідністю, яким потрібен супровід. Від однієї активістки може бути підтримана лише 1 заявка в рамках участі в проєкті «Тревел грант». Фонд надає не більше двох тревел-грантів протягом одного календарного місяця.

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2. Фізичні особи-підприємниці для участі в виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виводу на зовнішні ринки власних продуктів, товарів, послуг або для обміну досвідом.

Щоб подати заявку на конкурс тревел грантів

Для активісток і представниць жіночих організацій, необхідно заповнити анкету на сайті

від однієї організації можуть подавати заявку на отримання тревел-гранту одна аплікантка, яка бажають взяти участь у заході;

бюджет заявки на отримання тревел-гранту становить 1 200 (одну тисячу двісті) доларів США, включно з податками. Сума податків становить 23% та входить до загального розміру гранту.

фонд виплачує грант двома траншами: перший транш — основна частина гранту (70%), другий транш (30%) — після отримання повного фінансового звіту на суму різниці між фактичними витратами та першим платежем, але не більше ніж сума затвердженого бюджету гранту;

фонд не бере на себе покриття витрат на подорож дітей, колег, які супроводжують заявниць (окрім супроводжувачів жінок з інвалідністю)

Максимальна сума гранту затверджується фондом індивідуально після розглядання запиту на грант. Термін ухвалення рішення фондом — до 14 календарних днів.

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Напрямки, за якими не розгляатимуться надання тревел-грантів:

бізнеси, які мають відношення до beauty-індустрії;

проєкти творчого напрямку (танцювальні, розважальні, музичні заходи);

заходи, пов’язані з тваринами (зооконференції, виставки);

бізнеси, які пов’язані з похоронною індустрією.

Кому надають перевагу

громадським/благодійним організаціям чи бізнесу, який позитивно впливає на розвиток феміністичного руху або гендерній рівності в Україні;

лікарям, які розвивають медичну справу та інноваційні підходи в Україні;

соціально відповідальному бізнесу;

активістам, журналістам, які посилюють імідж України на закордонних політичних, наукових, економічних аренах;

викладачам,

активістам, які захищають права людини;

бізнесам, агенціям, які пропонують власний унікальний продукт на світовому ринку;

Кожна заявка на тревел грант розглядається експертною комісією індивідуально.

Строк розгляду заявок

Прийом заявок триває з вересня 2026 року по травень 2027 року, а їх розгляд і затвердження грантів відбуваються щомісяця. Сповіщення про погодження заявки надходить на електронну пошту та вказані месенджери. Більше деталей читайте за посиланням

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