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Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі

Особисті фінанси
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Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі
Хто може отримати тревел-грант в 1200 доларів — деталі
Жінки, які працюють на благо суспільства через громадські/благодійні організації або власний бізнес, можуть отримати грант розміром в 1200 доларів.
Про це йдеться в повідомленні wo-ua.org.
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Деталі

Тревел-гранти є індивідуальними, але для координації з благодійним фондом «Жіночі можливості в Україні» запрошують подаватися жінок до участі:
1. Офіційно зареєстровані жіночі громадські/благодійні організації з усіх регіонів України, які відповідно до статуту мають спрямованість на захист прав жінок та/або просування гендерної рівності, зміцнення економічної незалежності жінок та розвиток жіночого підприємництва. Організації мають бути не пов’язаними з державними установами та політичними партіями, повинні бути готовими узяти на себе адміністрування гранту для своєї представниці/активістки. При цьому представниці/активістки не можуть бути учасниками (засновниками) та членами органів управління благодійних організацій.
Від однієї організації може бути подано одна заявка на тревел-грант. Виключення мають аплікантки з інвалідністю, яким потрібен супровід. Від однієї активістки може бути підтримана лише 1 заявка в рамках участі в проєкті «Тревел грант». Фонд надає не більше двох тревел-грантів протягом одного календарного місяця.
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2. Фізичні особи-підприємниці для участі в виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виводу на зовнішні ринки власних продуктів, товарів, послуг або для обміну досвідом.

Щоб подати заявку на конкурс тревел грантів

Для активісток і представниць жіночих організацій, необхідно заповнити анкету на сайті
  • від однієї організації можуть подавати заявку на отримання тревел-гранту одна аплікантка, яка бажають взяти участь у заході;
  • бюджет заявки на отримання тревел-гранту становить 1 200 (одну тисячу двісті) доларів США, включно з податками. Сума податків становить 23% та входить до загального розміру гранту.
  • фонд виплачує грант двома траншами: перший транш — основна частина гранту (70%), другий транш (30%) — після отримання повного фінансового звіту на суму різниці між фактичними витратами та першим платежем, але не більше ніж сума затвердженого бюджету гранту;
  • фонд не бере на себе покриття витрат на подорож дітей, колег, які супроводжують заявниць (окрім супроводжувачів жінок з інвалідністю)
Максимальна сума гранту затверджується фондом індивідуально після розглядання запиту на грант. Термін ухвалення рішення фондом — до 14 календарних днів.
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Напрямки, за якими не розгляатимуться надання тревел-грантів:

  • бізнеси, які мають відношення до beauty-індустрії;
  • проєкти творчого напрямку (танцювальні, розважальні, музичні заходи);
  • заходи, пов’язані з тваринами (зооконференції, виставки);
  • бізнеси, які пов’язані з похоронною індустрією.

Кому надають перевагу

  • громадським/благодійним організаціям чи бізнесу, який позитивно впливає на розвиток феміністичного руху або гендерній рівності в Україні;
  • лікарям, які розвивають медичну справу та інноваційні підходи в Україні;
  • соціально відповідальному бізнесу;
  • активістам, журналістам, які посилюють імідж України на закордонних політичних, наукових, економічних аренах;
  • викладачам,
  • активістам, які захищають права людини;
  • бізнесам, агенціям, які пропонують власний унікальний продукт на світовому ринку;
Кожна заявка на тревел грант розглядається експертною комісією індивідуально.

Строк розгляду заявок

Прийом заявок триває з вересня 2026 року по травень 2027 року, а їх розгляд і затвердження грантів відбуваються щомісяця. Сповіщення про погодження заявки надходить на електронну пошту та вказані месенджери. Більше деталей читайте за посиланням.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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