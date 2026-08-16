ПФУ пояснив, як відпустка по догляду за дитиною зараховується до стажу Сьогодні 21:16 — Особисті фінанси

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу. Водночас порядок такого зарахування залежить від статусу людини та періоду, за який обчислюється стаж.

Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених законодавством.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

За періоди до запровадження цього реєстру стаж визначають у порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Як зараховується відпустка для догляду за дитиною

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням одного з батьків надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таку відпустку можна використати повністю або частинами. Право на неї також мають баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, а також особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Читайте також В Україні змінюють правила зарахування страхового стажу

Водночас дані про перебування застрахованої особи у такій відпустці не відображаються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Законодавство також не передбачає, що роботодавець має зазначати цю інформацію у трудовій книжці працівника.

Тому під час оплати листка непрацездатності період відпустки для догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу на підставі даних роботодавця, який надав таку відпустку. Підтвердженням є, зокрема, копія відповідного наказу.

Кому зараховується період догляду за дитиною

Під час зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до трьох років потрібно враховувати, що така відпустка надається лише людям, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Читайте також Як накопичувати пенсійний стаж без роботи

З 1 січня 2016 року до страхового стажу прирівнюються періоди, протягом яких людина не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, але вона або роботодавець сплачували за неї єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У зв’язку з цим із 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу непрацюючої людини за умови отримання нею допомоги по догляду за дитиною до трьох років (до одного року), яку виплачує Пенсійний фонд України. Це пов’язано з тим, що нарахування та сплата страхових внесків за цей період здійснюються коштом державного бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.