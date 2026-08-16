Відпочинок у Європі: скільки коштує оренда житла Сьогодні 18:14 — Особисті фінанси

Діапазон вартості житла залишається дуже широким

Планування відпочинку в Європі зазвичай починається з пошуку житла. Саме оренда помешкання чи бронювання готелю часто стає однією з найбільших статей витрат туристичного бюджету. Вартість проживання залежить від країни, курорту, сезону та формату розміщення.

Скільки коштує оренда житла в країнах Європи у 2026 році

У 2026 році Євростат відзначає помірне зростання цін на короткострокову оренду та готельні номери на 3−5% порівняно з минулим роком. Водночас діапазон вартості житла залишається дуже широким.

Ціни на проживання в Європі можна умовно розділити на кілька сегментів. Найдоступнішими напрямками для українських мандрівників залишаються країни Балканського півострова та Східної Європи. Курорти Західної та Південної Європи потребують значно більшого бюджету.

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Орієнтовна вартість житла за добу 2026 року

Країна Апартаменти / Студія (євро) Готель 3–4* (номер на двох, євро) Окремий будинок / Вілла (євро) Болгарія (Сонячний берег, Бургас) 35 – 65 50 – 90 110 – 220 Чорногорія (Будва, Котор) 45 – 85 65 – 120 140 – 280 Польща (Балтійське узбережжя, Татри) 50 – 90 70 – 130 130 – 250 Хорватія (Макарська, Малінська) 70 – 130 100 – 190 200 – 450 Іспанія (Коста-Брава, Аліканте) 80 – 150 110 – 210 220 – 500 Італія (Тоскана, Лігурія, Сицилія) 85 – 160 120 – 230 250 – 600 Франція / Швейцарія (Лазуровий берег, Альпи) 130 – 260 180 – 380 400 – 1 тис.+

Від чого залежить ціна оренди

Вартість одного й того самого помешкання може відрізнятися у 2−3 рази залежно від сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників.

Сезонність

Пік цін припадає на липень та серпень. У травні-червні та вересні-жовтні (оксамитовий сезон) вартість житла знижується на 25−40%.

Локація та перша лінія

Апартаменти за 300 метрів від моря або біля головних визначних пам’яток коштують на 30−50% дорожче за аналогічні варіанти на відстані 15−20 хвилин пішої ходи чи їзди на транспорті.

Тривалість проживання

Оренда на 1−2 ночі зазвичай має вищу середньодобову ставку. В разі бронювання від 7 до 14 днів сервіси та власники часто надають автоматичну знижку в розмірі 10−20%.

Рівень комфорту та інфраструктура

Наявність кондиціонера, приватного басейну, власного паркомісця, балкона з виглядом на море та сучасної побутової техніки додає до підсумкового чека від 15% до 50%.

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