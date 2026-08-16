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Відпочинок у Європі: скільки коштує оренда житла

Особисті фінанси
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Діапазон вартості житла залишається дуже широким
Діапазон вартості житла залишається дуже широким
Планування відпочинку в Європі зазвичай починається з пошуку житла. Саме оренда помешкання чи бронювання готелю часто стає однією з найбільших статей витрат туристичного бюджету. Вартість проживання залежить від країни, курорту, сезону та формату розміщення.
Про це сказано в статті Finance.ua «Оренда житла в Європі на відпочинку: скільки це коштує».
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Скільки коштує оренда житла в країнах Європи у 2026 році

У 2026 році Євростат відзначає помірне зростання цін на короткострокову оренду та готельні номери на 3−5% порівняно з минулим роком. Водночас діапазон вартості житла залишається дуже широким.
Ціни на проживання в Європі можна умовно розділити на кілька сегментів. Найдоступнішими напрямками для українських мандрівників залишаються країни Балканського півострова та Східної Європи. Курорти Західної та Південної Європи потребують значно більшого бюджету.

Орієнтовна вартість житла за добу 2026 року

КраїнаАпартаменти / Студія (євро)Готель 3–4* (номер на двох, євро)Окремий будинок / Вілла (євро)
Болгарія (Сонячний берег, Бургас)35 – 6550 – 90110 – 220
Чорногорія (Будва, Котор)45 – 8565 – 120140 – 280
Польща (Балтійське узбережжя, Татри)50 – 9070 – 130130 – 250
Хорватія (Макарська, Малінська)70 – 130100 – 190200 – 450
Іспанія (Коста-Брава, Аліканте)80 – 150110 – 210220 – 500
Італія (Тоскана, Лігурія, Сицилія)85 – 160120 – 230250 – 600
Франція / Швейцарія (Лазуровий берег, Альпи)130 – 260180 – 380400 – 1 тис.+

Від чого залежить ціна оренди

Вартість одного й того самого помешкання може відрізнятися у 2−3 рази залежно від сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників.
Сезонність
Пік цін припадає на липень та серпень. У травні-червні та вересні-жовтні (оксамитовий сезон) вартість житла знижується на 25−40%.
Локація та перша лінія
Апартаменти за 300 метрів від моря або біля головних визначних пам’яток коштують на 30−50% дорожче за аналогічні варіанти на відстані 15−20 хвилин пішої ходи чи їзди на транспорті.
Тривалість проживання
Оренда на 1−2 ночі зазвичай має вищу середньодобову ставку. В разі бронювання від 7 до 14 днів сервіси та власники часто надають автоматичну знижку в розмірі 10−20%.
Рівень комфорту та інфраструктура
Наявність кондиціонера, приватного басейну, власного паркомісця, балкона з виглядом на море та сучасної побутової техніки додає до підсумкового чека від 15% до 50%.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіЄвропаОренда житла
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