Відпочинок у Європі: скільки коштує оренда житла

Планування відпочинку в Європі зазвичай починається з пошуку житла. Саме оренда помешкання чи бронювання готелю часто стає однією з найбільших статей витрат туристичного бюджету. Вартість проживання залежить від країни, курорту, сезону та формату розміщення.
Скільки коштує оренда житла в країнах Європи у 2026 році
У 2026 році Євростат відзначає помірне зростання цін на короткострокову оренду та готельні номери на 3−5% порівняно з минулим роком. Водночас діапазон вартості житла залишається дуже широким.
Ціни на проживання в Європі можна умовно розділити на кілька сегментів. Найдоступнішими напрямками для українських мандрівників залишаються країни Балканського півострова та Східної Європи. Курорти Західної та Південної Європи потребують значно більшого бюджету.