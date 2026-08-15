У Польщі скасують дорожні збори для частини водіїв Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

З 21 вересня 2026 року для частини водіїв у Польщі скасують обов’язок користуватися системою e-TOLL та сплачувати електронні дорожні збори. Йдеться про транспортні засоби з повною масою до 3,5 тонни з причепом. Водночас водіям варто врахувати строки повернення коштів, які залишилися на рахунках системи.

Про це пише InPoland.net.pl.

Хто більше не сплачуватиме через e-TOLL

У Міністерстві фінансів нагадали, що з 21 вересня 2026 року водії транспортних засобів із повною масою до 3,5 тонни з причепом більше не будуть зобов’язані користуватися системою e-TOLL.

Це означає скасування обов’язку сплачувати електронні дорожні збори за проїзд ділянками доріг, на які поширюється ця система.

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Зміни стали результатом поправки до Закону про дороги загального користування. Їхня мета — полегшити пересування людям, які користуються, зокрема, караванами, транспортними причепами або іншими легкими причепами.

У відомстві зазначили, що дані про транспортні засоби, які більше не підлягатимуть електронному стягненню плати за проїзд, видалять із реєстру e-TOLL.

Після набрання чинності новими правилами водії таких транспортних засобів більше не повинні будуть використовувати систему для оплати поїздок платними ділянками доріг, на які поширюється електронне стягнення плати.

Що буде з коштами на рахунках e-TOLL

Зміни також передбачають закриття розрахункових рахунків користувачів, які використовувалися виключно для оплати проїзду транспортними засобами з повною дозволеною масою до 3,5 тонн та причепами.

Водночас це не означає автоматичного повернення накопичених коштів. У Мінфіні пояснили, що невикористані кошти підлягають поверненню за заявою користувача. Цю заяву необхідно подати протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, тобто з 21 вересня 2026 року.

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Кошти, накопичені на розрахункових рахунках користувачів, повернуть на банківський рахунок, вказаний у заяві.

Якщо користувач не подасть заяву вчасно, відповідно до положень Закону, невикористані кошти, накопичені на розрахункових рахунках, не повертаються та будуть перераховані до Національного дорожнього фонду.

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