У Польщі скасують дорожні збори для частини водіїв

З 21 вересня 2026 року для частини водіїв у Польщі скасують обов’язок користуватися системою e-TOLL та сплачувати електронні дорожні збори. Йдеться про транспортні засоби з повною масою до 3,5 тонни з причепом. Водночас водіям варто врахувати строки повернення коштів, які залишилися на рахунках системи.
Зміни стали результатом поправки до Закону про дороги загального користування. Їхня мета — полегшити пересування людям, які користуються, зокрема, караванами, транспортними причепами або іншими легкими причепами.
У відомстві зазначили, що дані про транспортні засоби, які більше не підлягатимуть електронному стягненню плати за проїзд, видалять із реєстру e-TOLL.
Після набрання чинності новими правилами водії таких транспортних засобів більше не повинні будуть використовувати систему для оплати поїздок платними ділянками доріг, на які поширюється електронне стягнення плати.
Що буде з коштами на рахунках e-TOLL
Зміни також передбачають закриття розрахункових рахунків користувачів, які використовувалися виключно для оплати проїзду транспортними засобами з повною дозволеною масою до 3,5 тонн та причепами.
Водночас це не означає автоматичного повернення накопичених коштів. У Мінфіні пояснили, що невикористані кошти підлягають поверненню за заявою користувача. Цю заяву необхідно подати протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, тобто з 21 вересня 2026 року.
Кошти, накопичені на розрахункових рахунках користувачів, повернуть на банківський рахунок, вказаний у заяві.
Якщо користувач не подасть заяву вчасно, відповідно до положень Закону, невикористані кошти, накопичені на розрахункових рахунках, не повертаються та будуть перераховані до Національного дорожнього фонду.