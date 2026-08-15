Максимальна пенсія в Німеччині зросте в 2026 році: хто зможе її отримати Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

Пенсія понад €3000 — рідкісний випадок

Максимальна державна пенсія в Німеччині з 1 липня 2026 року зросте до €3742 брутто на місяць. Водночас отримувати таку виплату зможуть лише одиниці, оскільки для цього необхідно майже все трудове життя мати дуже високий дохід і сплачувати максимальні внески.

Про це пише Ausnews. de

Як розраховують пенсію в Німеччині

Основою для розрахунку пенсії є так звані пенсійні бали. Чим більше балів людина накопичила протягом трудового життя, тим вищою буде її пенсія. Розрахунок здійснюють за формулою: кількість пенсійних балів x коефіцієнт x вартість одного бала = щомісячна пенсія.

Вартість одного пенсійного бала змінюється щороку. З липня 2025 року вона становить €40,79, а з липня 2026-го зросте до €42,52. Саме це підвищення вплине і на максимальний можливий розмір пенсії.

Що потрібно для максимальної пенсії

Щоб отримувати максимальну пенсію (€3742 брутто на місяць із липня 2026 року) необхідно мати щонайменше 45 років страхового стажу та протягом цього періоду отримувати дохід на рівні максимальної бази, з якої сплачуються пенсійні внески.

За таких умов у період із 1982 до 2026 року можна накопичити приблизно 88 пенсійних балів. Саме така кількість балів дає змогу отримати максимальну пенсію в розмірі €3742.

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Для більшості людей накопичити максимальну кількість пенсійних балів складно. Протягом трудового життя можуть виникати перерви в роботі через хворобу, догляд за дітьми або безробіття. Крім того, частина людей працює неповний робочий день або має періоди з нижчим доходом. Хтось пізніше починає кар’єру чи раніше виходить на пенсію.

Усі ці фактори впливають на кількість накопичених пенсійних балів. А менша кількість балів означає нижчу пенсійну виплату. Тому максимальна пенсія залишається радше теоретичною межею, ніж орієнтиром для більшості пенсіонерів.

Пенсія понад €3000 — рідкісний випадок

Максимальна пенсія в €3742 брутто на місяць виглядає значною сумою. Водночас пенсії такого рівня отримують дуже мало людей.

У Німеччині менш ніж 0,0002% пенсіонерів мають пенсію понад €3000 брутто. Це одиниці на мільйон пенсіонерів.

Ще рідше зустрічаються виплати на рівні близько €3500. Таким чином, навіть пенсія, яка перевищує €3000, є винятковою для німецької пенсійної системи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що дедалі більше пенсіонерів у Німеччині не можуть прожити на свої виплати. У 2024 році майже 740 тис. осіб були змушені отримувати базову соціальну допомогу за віком — це рекордний показник. Водночас 19,6% громадян віком від 65 років перебувають під загрозою бідності.

У 2026 році межа бідності для одиноких осіб становить близько 1380 євро на місяць. Водночас середня страхова пенсія у 2025 році дорівнювала приблизно 1100 євро: чоловіки отримували в середньому 1346 євро, жінки — 930−955 євро.

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