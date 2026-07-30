Що треба перевірити водіям у літню спеку Сьогодні 05:42 — Технології&Авто

Що треба перевірити водіям у літню спеку

Літня спека є серйозним випробуванням не лише для водіїв, а й для автомобілів. Високі температури впливають на роботу двигуна, стан акумулятора, шин та системи кондиціонування.

Якщо перед поїздкою не приділити увагу базовому обслуговуванню, відпустка може закінчитися перегрівом двигуна або навіть повною зупинкою автомобіля.

Найважливішою в спеку є система охолодження двигуна. Перед тривалою поїздкою варто перевірити рівень і стан охолоджувальної рідини, оглянути патрубки та з’єднання, а також переконатися у справності термостата. Якщо антифриз не змінювали близько двох років, його рекомендують оновити, а будь-які пошкодження радіатора чи шлангів слід усунути до виїзду.

Багато водіїв помилково вважають, що акумулятор страждає лише взимку. Насправді спека також скорочує ресурс батареї та може спричинити саморозряд, особливо в сучасних автомобілях з великою кількістю електроніки. Якщо машина кілька тижнів стоятиме без руху, є ризик, що двигун не вдасться запустити без сторонньої допомоги.

Високі температури негативно впливають і на шини. Найбільшу небезпеку становить неправильний тиск, особливо коли автомобіль завантажений багажем і пасажирами. Недостатній або надмірний тиск погіршує керованість, збільшує витрату пального, подовжує гальмівний шлях і підвищує ризик пошкодження шин, тому влітку їх радять перевіряти частіше.

Перед відпусткою варто також перевірити роботу кондиціонера. За потреби слід дозаправити або замінити холодоагент, очистити систему та встановити новий салонний фільтр. Це особливо важливо, якщо в автомобілі часто їздять діти або літні люди, для яких якість повітря в салоні має велике значення.

Окрім технічного обслуговування, у спеку варто по можливості залишати автомобіль у тіні та використовувати сонцезахисні екрани для лобового скла чи панелі приладів. Такі прості заходи зменшують нагрівання салону, захищають пластикові елементи від деформації та роблять посадку в автомобіль значно комфортнішою після тривалої стоянки.

MMR За матеріалами:

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