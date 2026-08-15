Чи можна відмовитися від обідньої перерви та піти з роботи раніше: що каже закон Сьогодні 17:38 — Особисті фінанси

Працівникам має надаватися перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин

Працівник не може самостійно відмовитися від обідньої перерви, щоб завершити робочий день раніше. Навіть якщо він подасть відповідну заяву, роботодавець не має права встановити повний робочий день без перерви для відпочинку та харчування. Такі вимоги передбачені статтею 66 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Про це пише Судово-юридична газета.

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Скільки має тривати обідня перерва

Відповідно до статті 66 КЗпП, працівникам має надаватися перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Вона не входить до робочого часу і, як правило, надається приблизно через чотири години після початку роботи.

Час початку та тривалість перерви визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком роботи.

Таким чином, якщо працівнику встановлено, наприклад, восьмигодинний робочий день, роботодавець не може замінити режим «8 годин роботи + перерва» на вісім годин безперервної роботи лише на підставі заяви працівника. Право на відпочинок протягом робочого дня має бути забезпечене.

Як можна завершувати роботу раніше

Водночас закон передбачає інший варіант. Якщо працівник хоче регулярно завершувати роботу раніше, сторони можуть домовитися про неповний робочий час.

У такому разі змінюється тривалість робочого дня, а не просто скасовується обідня перерва. Наприклад, якщо замість повного робочого дня працівнику встановити меншу тривалість роботи, за якої потреби в окремій перерві для харчування немає, він може працювати безперервно та завершувати роботу раніше.

Такий режим має бути належним чином оформлений.

Коли можна їсти під час робочого часу

Окремий порядок діє у випадках, коли через умови роботи встановити перерву неможливо. Тоді, відповідно до статті 66 КЗпП, працівникові має бути надана можливість для харчування протягом робочого часу.

У такому випадку час харчування зараховується до робочого часу.

Робочий час — це період, протягом якого працівник має виконувати обов’язки за трудовим договором. Режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюються роботодавцем у правилах внутрішнього трудового розпорядку або колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством.

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