Як оформити спадщину, перебуваючи в Чехії Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти процедуру дистанційно

Українцям, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, не обов’язково їхати в Україну, щоб прийняти спадщину після смерті близького родича. Законодавство дозволяє оформити це дистанційно, перебуваючи за кордоном.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Своєчасно подана заява про прийняття спадщини — це перший і найважливіший крок до реалізації спадкових прав. Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти цю процедуру дистанційно, без необхідності терміново їхати в Україну.

Крок 1. Не пропустіть шестимісячний строк

Насамперед необхідно пам’ятати про строки. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщину потрібно прийняти протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця.

Саме в цей період спадкоємець має подати заяву про прийняття спадщини. Якщо строк пропущено, відновити право на спадкування можна лише у визначених законом випадках, а нерідко — виключно через суд.

Крок 2. Підготувати заяву про прийняття спадщини

Заяву можна підготувати самостійно. У ній потрібно зазначити:

прізвище, ім’я і по-батькові спадкодавця;

дату його смерті;

останнє відоме місце проживання в Україні;

свої персональні дані;

реквізити закордонного паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

волевиявлення про прийняття спадщини незалежно від того, з якого майна вона складається.

Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину.

Крок 3. Засвідчіть підпис у чеського нотаріуса

Після підготовки заяви необхідно звернутися до чеського нотаріуса для засвідчення справжності підпису.

Для українців у Чехії є важлива перевага: між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах. Відповідно до нього документи, посвідчені компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля.

Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини.

Крок 4. Надішліть заяву нотаріусу в Україну

Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого.

Є кілька моментів, про які варто пам’ятати ще до відправлення документів.

По-перше, не варто відкладати її оформлення на останні дні шестимісячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а неточності в документах можуть потребувати повторного оформлення.

По-друге, перед відправленням документів бажано зв’язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу. Це дозволить уточнити, чи потрібні додаткові документи, чи необхідний переклад окремих документів та чи існують інші особливості саме вашої спадкової справи.

Також можна скористатися можливістю вчинення нотаріальних дій через посольство України в Чехії. Для цього можна самостійно обрати тип документа, заповнити шаблон онлайн та записатися за допомогою електронного сервісу «Дія».

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