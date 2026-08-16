Понад 100 тисяч за банкноту: як розпізнати колекційні гривні у своєму гаманці

Звичайна на вигляд банкнота може коштувати значно дорожче за свій номінал. Особливий інтерес для колекціонерів становлять купюри з рідкісними серійними номерами, виробничими дефектами та обмеженим тиражем. За окремі екземпляри на колекційному ринку готові платити понад 100 тисяч гривень.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (INBS) Віталій Гащак.
Вартість колекційних банкнот суттєво відрізняється залежно від їхньої рідкісності, стану та особливостей випуску.
За словами Гащака, окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Зокрема, так оцінюють пам’ятну 50-гривневу банкноту 2011 року «20 років». Її вартість на колекційному ринку може у 2000 разів перевищувати номінал.
Також дорого коштують окремі банкноти періоду УНР та німецької окупації — їх оцінюють від 2 до 15 тисяч євро. Водночас така вартість стосується лише рідкісних екземплярів, а не всіх банкнот цього періоду.
Що перевірити у своїй купюрі
Щоб зрозуміти, чи може звичайна банкнота зацікавити колекціонера, насамперед варто звернути увагу на:
серію та номер — особливо низькі, повторювані або послідовні цифри;
виробничі дефекти — зміщення та інші помилки друку;
позначку «Зразок»;
рік та особливості випуску;
стан банкноти — чим краще вона збережена, тим цікавішою може бути для колекціонера;
обмежений або пам’ятний випуск.
Водночас сам по собі незвичайний номер або старий рік випуску ще не означає, що банкнота коштує десятки тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від рідкісності конкретного екземпляра та попиту серед колекціонерів.
Де шукати рідкісні банкноти
Банкноти, які вже не перебувають в обігу, найкраще шукати на спеціалізованих аукціонних майданчиках онлайн та офлайн, в інтернет-магазинах, антикварних салонах, на зустрічах колекціонерів і в групах боністів у соціальних мережах. Також рідкісні екземпляри іноді можна знайти на дошках оголошень і блошиних ринках.
Сучасні обігові банкноти можна шукати, перевіряючи решту в магазинах, гроші, отримані в банкоматах, або банкноти, видані в банку.