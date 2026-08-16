Понад 100 тисяч за банкноту: як розпізнати колекційні гривні у своєму гаманці Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень

Звичайна на вигляд банкнота може коштувати значно дорожче за свій номінал. Особливий інтерес для колекціонерів становлять купюри з рідкісними серійними номерами, виробничими дефектами та обмеженим тиражем. За окремі екземпляри на колекційному ринку готові платити понад 100 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (INBS) Віталій Гащак.

Які банкноти цінують колекціонери

За словами Віталія Гащака, конкретної банкноти, за якою полюють усі колекціонери, немає. Боністи часто формують тематичні колекції, тому кожен шукає власні рідкісні екземпляри.

Водночас є кілька категорій банкнот, які становлять особливий інтерес:

банкноти з позначкою «Зразок» — такі купюри не призначалися для звичайного обігу. Їх використовували для навчання працівників банків та демонстрації нових випусків;

купюри з незвичайними номерами — серійний номер може суттєво вплинути на вартість банкноти;

низькі номери — від 000000001 до 000000100, а також купюри, у яких усі цифри однакові. Наприклад, особливо привабливим для колекціонерів може бути номер 777777777;

послідовності цифр — наприклад, 123456;

купюри з помилками — зміщення друку, перевернуті елементи, відсутність окремих фарб або інші рідкісні виробничі дефекти. Такі екземпляри трапляються нечасто, тому можуть мати високу цінність;

пам’ятні банкноти — інтерес для колекціонерів становлять і пам’ятні випуски;

банкноти, які вийшли з обігу та кількість яких вкрай обмежена.

За яку гривню можуть заплатити понад 100 тисяч

Вартість колекційних банкнот суттєво відрізняється залежно від їхньої рідкісності, стану та особливостей випуску.

За словами Гащака, окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Зокрема, так оцінюють пам’ятну 50-гривневу банкноту 2011 року «20 років». Її вартість на колекційному ринку може у 2000 разів перевищувати номінал.

Також дорого коштують окремі банкноти періоду УНР та німецької окупації — їх оцінюють від 2 до 15 тисяч євро. Водночас така вартість стосується лише рідкісних екземплярів, а не всіх банкнот цього періоду.

Фото: Пам’ятна банкнота НБУ 50 гривень 2011-го — «20 років» (Вікіпедія)

Що перевірити у своїй купюрі

Щоб зрозуміти, чи може звичайна банкнота зацікавити колекціонера, насамперед варто звернути увагу на:

серію та номер — особливо низькі, повторювані або послідовні цифри;

виробничі дефекти — зміщення та інші помилки друку;

позначку «Зразок»;

рік та особливості випуску;

стан банкноти — чим краще вона збережена, тим цікавішою може бути для колекціонера;

обмежений або пам’ятний випуск.

Водночас сам по собі незвичайний номер або старий рік випуску ще не означає, що банкнота коштує десятки тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від рідкісності конкретного екземпляра та попиту серед колекціонерів.

Як розпізнати цінні банкноти (інфографіка РБК-Україна)

Де шукати рідкісні банкноти

Банкноти, які вже не перебувають в обігу, найкраще шукати на спеціалізованих аукціонних майданчиках онлайн та офлайн, в інтернет-магазинах, антикварних салонах, на зустрічах колекціонерів і в групах боністів у соціальних мережах. Також рідкісні екземпляри іноді можна знайти на дошках оголошень і блошиних ринках.

Сучасні обігові банкноти можна шукати, перевіряючи решту в магазинах, гроші, отримані в банкоматах, або банкноти, видані в банку.

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