Скільки разів на рік можна брати лікарняний

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Коли направляють на оцінювання
- тимчасова непрацездатність триває безперервно 120 календарних днів від дня її початку. Це має бути підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності в паперовій формі;
- тимчасова непрацездатність через одне й те саме захворювання або стан тривала з перервами, але загалом становила 150 календарних днів протягом року;
- людина хворіє на туберкульоз. У такому разі направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців від дня настання непрацездатності незалежно від її безперервності.
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