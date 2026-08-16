Скільки разів на рік можна брати лікарняний Сьогодні 20:48 — Особисті фінанси

Законодавство не визначає мінімальної або максимальної кількості днів перебування на лікарняному

Законодавство не встановлює максимальної кількості днів, протягом яких працівник може перебувати на лікарняному. Водночас після певного періоду тимчасової непрацездатності людину мають направити на оцінювання повсякденного функціонування.

Про це пише видання 7eminar.

Скільки можна перебувати на лікарняному

Законодавство не визначає мінімальної або максимальної кількості днів перебування на лікарняному протягом року.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується Пенсійним фондом України за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності.

Водночас існують строки, після спливу яких людину обов’язково направляють на оцінювання повсякденного функціонування особи експертною командою.

Коли направляють на оцінювання

На оцінювання направляють, якщо:

тимчасова непрацездатність триває безперервно 120 календарних днів від дня її початку. Це має бути підтверджено медичними висновками про тимчасову непрацездатність та/або листками непрацездатності в паперовій формі;

тимчасова непрацездатність через одне й те саме захворювання або стан тривала з перервами, але загалом становила 150 календарних днів протягом року;

людина хворіє на туберкульоз. У такому разі направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців від дня настання непрацездатності незалежно від її безперервності.

Після огляду в експертній комісії термін лікарняного може бути подовжений або встановлена група інвалідності.

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