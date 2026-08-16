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Чи допомагає часта зміна роботи збільшити дохід

Особисті фінанси
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Змінювати роботодавця лише заради підвищення зарплати на 20% не варто
Змінювати роботодавця лише заради підвищення зарплати на 20% не варто
Професійний розвиток відбувається поступово. Коли працівник підвищує кваліфікацію та виконує складніші завдання, його цінність зростає не лише для нинішнього роботодавця, а й на ринку праці загалом. Часта зміна роботи протягом тривалого періоду радше може зменшити дохід людини.
Про це розповів CEO компанії robota.ua Валерій Решетняк в інтерв’ю MC.
Водночас може настати момент, коли всередині компанії вже немає можливості для подальшого професійного розвитку. Тоді досвід, за словами Решетняка, навички та сильний бренд роботодавця в резюме можуть допомогти перейти в іншу компанію на вищу посаду та отримувати більше.
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Однак змінювати роботодавця лише заради підвищення зарплати на 20% не варто. Бувають випадки, коли люди переходять на іншу роботу винятково через вищу зарплату, але згодом шкодують про це. Іноді такий перехід навіть призводить до кроку назад у кар’єрі.
Тому під час зміни роботи варто орієнтуватися не лише на зарплату, а й на можливість зробити наступний професійний крок. У такому разі зростання доходу може відбуватися разом із професійним розвитком.
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Коли варто залишатися в одній компанії

Тривала робота в одній компанії може бути вигіднішою за перехід на вищу зарплату, якщо працівник продовжує розвиватися.
Якщо він отримує складніші проєкти, більшу відповідальність, нові ролі та можливість підвищувати кваліфікацію, немає потреби змінювати роботу лише через те, що минуло два-три роки.
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Оцінювати варто всю кар’єрну траєкторію: яких навичок вдалося набути, яку відповідальність отримано, які професійні кейси можна буде показати наступному роботодавцю та наскільки зросла цінність фахівця на ринку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що зарплатні очікування українських пошукачів роботи приблизно на 12−14% перевищують середні пропозиції роботодавців. Водночас середня бажана зарплата кандидатів на наближається до $700, тоді як роботодавці пропонують понад $600.
За матеріалами:
mc.today
ЗарплатаРобота
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