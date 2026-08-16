Індекс борщу: традиційна страва українців за 5 років здорожчала вдвічі Сьогодні 22:34 — Особисті фінанси

Станом на червень 2026 року,приготування каструлі борщу обійдеться у 142,95 грн.

У червні 2026 року приготування п’ятилітрової каструлі борщу обійдеться українцям у 142,95 грн. Це більш ніж удвічі дорожче, ніж п’ять років тому. Водночас порівняно з минулим роком вартість традиційної української страви зменшилася на 10,3%.

Про це пише «Слово і діло».

Як рахували вартість борщу

Індекс борщу розраховували для п’ятилітрової каструлі за таким рецептом: 400 г свинини, 300 г картоплі, 200 г буряка, 200 г моркви, 500 г капусти, 150 г ріпчастої цибулі, 50 г томатної пасти та 30 мл соняшникової олії.

Додаткові інгредієнти (сметана, зелень, сало або пампушки) до розрахунку не входять.

Як змінювалася ціна борщу з 2021 року (інфографіка: «Слово і діло»)

Як змінювалася ціна борщу з 2021 року

У липні 2021 року п’ятилітрова каструля борщу коштувала 69,98 грн. Найдорожчим інгредієнтом було м’ясо: п’ять років тому 400 грамів коштувало 48,04 грн. Найдешевшою була цибуля.

У перший рік великої війни каструля борщу здорожчала майже вдвічі — до 103,45 грн (+47,8%). Зросли ціни на всі інгредієнти борщового набору, проте найбільше додали у ціні капуста та свинина.

У липні 2023 році вартість приготування традиційної страви українців зросла до 139,55 грн (+34,9%). Найбільше виросли ціни на м’ясо, моркву, томатну пасту та капусту.

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У липні 2024 році загальна вартість п’ятилітрової каструлі борщу зменшилася на 18,9% і становила 113,19 грн. Подешевшали свинина, морква та капуста, водночас — здорожчала картопля та буряк.

У липні 2025 році приготування борщу суттєво здорожчало. Для каструлі традиційної української страви треба було витратити 159,31 грн, що на 40,7% більше, ніж у 2024-му. Найбільше здорожчала свинина — 400 грамів коштувало вже 95,35 грн. Всі інші інгредієнти також додали в ціні.

Скільки борщ коштує у 2026 році

Станом на червень 2026 року, за даними Держстату, приготування каструлі борщу обійдеться у 142,95 грн. Це — на 10,3% менше, ніж у такий же період торік. Здешевшала свинина, морква, картопля та капуста. Ще більше втратив у ціні буряк. В середньому на гривню здорожчала томатна паста.

Слово і Діло За матеріалами:

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