Відкрите виконавче провадження не означає автоматичної заборони на виїзд за кордон. Однак, якщо боржник ухиляється від виконання рішення, суд може тимчасово обмежити його право перетинати державний кордон. Для осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, передбачено окремий порядок.

Про це пише Судово-юридична газета.

Коли боржнику можуть заборонити виїзд за кордон

Поширена думка, що будь-яке відкрите виконавче провадження автоматично передбачає заборону на виїзд за межі України. Однак законодавство не встановлює такого правила.

Відповідно до пункту 19 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», якщо боржник ухиляється від виконання рішення, виконавець може звернутися до суду з поданням про тимчасове обмеження його права виїзду за межі України.

Отже, рішення про встановлення такого обмеження ухвалює суд, а сам факт відкриття виконавчого провадження не є достатньою підставою для заборони виїзду.

Які правила діють для боржників зі сплати аліментів

Для заборгованості зі сплати аліментів закон передбачає інший порядок.

Згідно з частиною дев’ятою статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець виносить вмотивовану постанову про тимчасове обмеження права виїзду за межі України без звернення до суду, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю або дитини, яка має визначені законом тяжкі захворювання чи потребує лікування, такий поріг становить три місяці.

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Встановлене обмеження діє до повного погашення заборгованості.

Таким чином, відкрите виконавче провадження саме по собі не означає автоматичної заборони на виїзд за кордон. Порядок встановлення обмеження залежить, зокрема, від характеру заборгованості та обставин невиконання рішення.