Знищене майно, обладнання і товар: як бізнесу зафіксувати збитки та отримати компенсацію Сьогодні 08:06

Бізнес, що постраждав через війну, t.me

Зруйнований офіс, склад із товаром чи виробниче обладнання — це не означає, що бізнес втратив право на компенсацію. Для підприємців, чиє майно постраждало через війну, важливо не лише зафіксувати сам факт руйнування, а й правильно зібрати докази. Від цього залежатиме можливість претендувати на відшкодування збитків у майбутньому.

Із посиланням на « Асоціацію платників податків України » розповідаємо, яке майно бізнесу може підпадати під компенсацію, які документи потрібно зібрати та на які податкові полегшення підприємці можуть розраховувати вже зараз.

Хто може отримати компенсацію

Претендувати на відшкодування можуть підприємства будь-якої форми власності — як юридичні особи, так і ФОП, майно яких постраждало внаслідок бойових дій. Проте на відміну від громадян (які отримують виплати за житло через програму «єВідновлення»), для юридичних осіб механізм компенсації є складнішим.

Підприємство має:

бути офіційно зареєстроване в Україні,

не мати серед бенефіціарів громадян або резидентів рф,

а також не перебувати у процедурі банкрутства чи ліквідації.

Подати заяву до Міжнародного реєстру збитків можуть усі постраждалі компанії.

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Що саме компенсують

Компенсація може стосуватися практично будь-якого майна підприємства, яке перебувало на його балансі або належало йому на праві власності та було знищене, пошкоджене чи викрадене.

Зокрема, йдеться про:

нерухомість — виробничі приміщення, офіси, склади, магазини та споруди;

машини й обладнання — верстати, конвеєри, виробничі лінії та спецтехніку;

транспорт — корпоративні автомобілі, вантажівки та сільськогосподарську техніку;

товарно-матеріальні цінності — готову продукцію, сировину та напівфабрикати;

упущену вигоду — збитки через неможливість вести господарську діяльність.

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Які документи потрібні

Для подання заяви потрібно сформувати так званий «кейс збитків». До нього мають увійти документи, які підтверджують право на майно та сам факт його пошкодження.

Зокрема, потрібні:

правовстановлюючі документи — витяги з реєстрів речових прав, договори купівлі-продажу або оренди, технічні паспорти, дані з балансу підприємства;

акти фіксації — документ ДСНС про пожежу або обстріл, а також витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження;

внутрішні документи — наказ про проведення інвентаризації та акт інвентаризації пошкодженого або знищеного майна;

експертні та оціночні документи — звіт про технічне обстеження та офіційний звіт про оцінку майна;

фото та відео руйнувань, бажано із зазначенням геолокації та часу, а також скриншоти повідомлень ЗМІ про обстріл відповідної локації.

Як визначають суму збитків

Розмір відшкодування визначають за двома основними показниками.

Перший — прямі збитки . Це вартість відновлення пошкодженого майна або його ринкова вартість на дату руйнування, якщо відновлення є економічно недоцільним.

. Це вартість відновлення пошкодженого майна або його ринкова вартість на дату руйнування, якщо відновлення є економічно недоцільним. Другий — втрачена вигода, тобто неотриманий дохід. Її розраховують на основі фінансових показників підприємства за попередні періоди. Оцінювач визначає дохід, який підприємство могло б отримати, якби його майно та виробничі потужності не були знищені через воєнні дії.

Що потрібно зробити одразу

Першим кроком після пошкодження майна має бути виклик ДСНС. Представники служби мають ліквідувати наслідки події та скласти відповідний акт про пожежу або руйнування.

Також потрібно звернутися до Національної поліції, щоб відомості внесли до ЄРДР та відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Як зазначають експерти, ці первинні документи є основою для подальшого підтвердження збитків як наслідків воєнних дій.

В то же время, с фиксацией лучше не медлить: со временем собирать доказательства повреждений может быть сложнее.

На які пільги можна розраховувати

Підприємства можуть не лише фіксувати збитки для майбутньої компенсації, а й скористатися окремими податковими та фінансовими полегшеннями вже зараз.

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Бізнес має право на такі фінансові полегшення:

ПДВ: списання знищених товарів чи основних засобів внаслідок дії обставин непереборної сили без нарахування «компенсаційних» податкових зобов’язань із ПДВ.

списання знищених товарів чи основних засобів внаслідок дії обставин непереборної сили без нарахування «компенсаційних» податкових зобов’язань із ПДВ. Податок на нерухомість: звільнення від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт зруйновано, пошкоджено або він розташований на територіях активних бойових дій чи тимчасової окупації (згідно з Переліком Мінреінтеграції).

звільнення від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт зруйновано, пошкоджено або він розташований на територіях активних бойових дій чи тимчасової окупації (згідно з Переліком Мінреінтеграції). Екологічний податок: звільнення від сплати екологічного податку діє для об’єктів, які розташовані на територіях активних бойових дій чи тимчасової окупації, а також у разі повного або часткового припинення викидів і скидів внаслідок руйнування підприємства (за умови належної фіксації факту пошкодження майна).

Де фіксують збитки

На міжнародному рівні дані про зруйноване майно підприємства подають до Міжнародного реєстру збитків (Register of Damage for Ukraine).

Він є першим компонентом майбутнього компенсаційного механізму. Фіксація збитків у реєстрі має стати основою для можливого отримання підприємствами виплат за рахунок заморожених активів РФ або спеціальних міжнародних фондів.

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Фахівці ВГО АППУ радять бізнесу не відкладати первинну фіксацію пошкоджень. Навіть якщо підприємство поки не має коштів на повну оцінку збитків, варто одразу отримати документи від ДСНС та Національної поліції.

Також рекомендують створити захищений електронний або хмарний архів із фото, відео, сканами документів та інвентаризаційними актами, а паперові оригінали зберігати окремо.

Ще один крок — завчасно підготувати документи для подання до Реєстру збитків та перевірити, чи входить територія, де розташований бізнес, до офіційного переліку територій активних бойових дій або окупації. Це необхідно, зокрема, для застосування передбачених податкових пільг.

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