Постраждалому від війни бізнесу хочуть розширити держпідтримку: що зміниться Сьогодні 17:00

Складські приміщення бізнесу, знищені внаслідок російських атак, www.facebook.com

Бізнес, що постраждав від війни, може отримати більше можливостей для державної підтримки. Мінекономіки готує зміни до програми страхування воєнних ризиків, а в ДПС нагадали про механізм, який дозволяє компаніям відтермінувати сплату податків через наслідки бойових дій.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що хочуть змінити у страхуванні воєнних ризиків

Мінекономіки пропонує розширити механізми постанови № 1541, яка передбачає державне страхування та компенсацію воєнних ризиків для бізнесу через Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Проєкт змін уже направили на погодження центральним органам виконавчої влади. Після цього його мають винести на розгляд Кабінету міністрів.

Зокрема, пропонується:

поширити програму на Київ та Київську область як території підвищеного ризику;

дозволити страхувати орендоване майно, зокрема склади, термінали та інші приміщення;

додати до програми сільськогосподарську техніку та важкий вантажний транспорт;

розширити страхування для паливного сектору — включити резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та транспорт для його перевезення;

збільшити до 5 млн грн максимальну суму державної компенсації витрат бізнесу на страхову премію.

Водночас максимальний ліміт страхового покриття поки пропонують залишити на рівні 30 млн грн. Представники постраждалого бізнесу вважають цю суму недостатньою.

Постраждалий бізнес може відтермінувати податки

Окремо бізнес порушує питання щодо строків сплати податків після російських атак. Підприємства, які втрачають товари, склади чи обладнання, одночасно можуть залишатися без значної частини оборотних коштів, однак строки сплати ПДВ та інших податків при цьому не змінюються.

В.о. голови ДПС Леся Карнаух заявила , що механізм для таких випадків уже існує. Йдеться про порядок Мінфіну № 225, який дозволяє переносити строки сплати податків, подання звітності та реєстрації податкових накладних, якщо підприємство не може виконувати свої податкові обов’язки через наслідки війни.

Для цього компанія має звернутися до ДПС із заявою та документами, які підтверджують неможливість виконувати податкові обов’язки.

У ДПС планують підготувати для бізнесу покрокову інструкцію та оперативно опрацьовувати звернення постраждалих підприємств.

За даними податкової, цим механізмом уже скористалися понад 11 тис. платників податків, з них близько 3 тис. — у 2026 році.

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