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День фінансів: податок на продану квартиру, попит на валюту, внесок українців в економіку Польщі

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У понеділок, 10 серпня, стало відомо, що ПриватБанк готується запустити платні підписки. А от внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував допомогу Україні.
Внесок українських біженців в екноміку Польщі
Завдяки сплаченим податкам, бізнес-активності, участі в ринку праці внесок українських біженців в економіку Польщі повністю компенсував ті кошти, які витрачено на допомогу Україні. Про це йдеться в дослідженні колишнього посла Польщі в Україні.
Водночас болгарський бізнес в Україні заробив майже 25 млрд грн за рік.
Підтримка бізнесу
Бізнес, що постраждав від війни, може отримати більше можливостей для державної підтримки. Мінекономіки готує зміни до програми страхування воєнних ризиків, а в ДПС нагадали про механізм, який дозволяє компаніям відтермінувати сплату податків через наслідки бойових дій.
Чого очікувати від курсу цього тижня
Протягом 3−7 серпня офіційний курс гривні до долара рухався у вузькому діапазоні без формування стійкого висхідного чи низхідного тренду. Незначні щоденні коливання в межах 15 копійок свідчать про збалансованість попиту і пропозиції на міжбанківському ринку та збереження контролю над курсовою динамікою з боку\ Національного банку.
До речі, попит на валюту зріс: скільки доларів українці купили в липні.
Ціни на оренду житла
У липні абсолютним лідером за вартістю оренди залишається Київ — середня ціна однокімнатної квартири тут досягла 30 000 грн, що на 11% більше за показники червня.
Податок на продану квартиру
На форумі Finance.ua в одному з обговорень виникла тема про сплату податку на нерухоме майно, яке було продане понад десять років тому. Одному з учасників форуму надійшла відповідна вимога. Тож, виникло логічне запитання — що робити з цим «листом щастя» від податкової?
Деталі читайте у нашій статті — Нарахували податок на продану квартиру: що робити
Водночас продати чи подарувати квартиру стане складніше: з жовтня 2026 року запроваджують нові перевірки.
Платні підписки ПриватБанку
ПриватБанк готує запуск платної підписки з додатковими перевагами для клієнтів. Сервіс передбачатиме щомісячну оплату, натомість користувачі отримуватимуть вигідніші тарифи та додаткові можливості.
Арешти рахунків
В Україні змінюються правила виконавчого провадження. Нововведення мають спростити процедури для боржників, які повністю виконали свої зобов’язання, а також посилити соціальний захист громадян. Зокрема, після погашення заборгованості арешти з рахунків та інші обмеження мають зніматися автоматично.
За матеріалами:
Finance.ua
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