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Болгарський бізнес в Україні заробив майже 25 млрд грн за рік

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Бізнесмен із документами
Бізнесмен із документами
В Україні зареєстровано 256 компаній із болгарськими бенефіціарами, які прозвітували про результати роботи за 2025 рік. Майже кожна шоста з них отримала за рік понад 100 млн грн доходу — таких бізнесів налічується 46. Загалом ці компанії заробили 24,72 млрд грн, що на 6% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Опендатабот.

Де працюють та чим займаються компанії з болгарськими власниками

Майже половина компаній із болгарськими бенефіціарами зареєстрована у Києві — 123 бізнеси. Ще 39 компаній працюють в Одеській області, 20 — у Миколаївській, 15 — у Київській та 11 — у Харківській.
Болгарський бізнес в Україні заробив майже 25 млрд грн за рік
Водночас у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській областях не зареєстровано жодної компанії з болгарськими бенефіціарами.
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Найпопулярнішим напрямом діяльності для такого бізнесу є оптова торгівля — у цій сфері працюють 53 компанії. Ще 42 підприємства займаються постачанням електроенергії та газу, а 29 — операціями з нерухомістю.
Болгарський бізнес в Україні заробив майже 25 млрд грн за рік

Хто з болгарських компаній отримав найбільший дохід

Найбільший дохід серед компаній із болгарськими власниками у 2025 році отримав дистриб’ютор будівельної техніки «Констракшн Машинері» — 4,43 млрд грн.
На другому місці — «Грін Кул», яка займається імпортом та дистрибуцією харчової продукції, з доходом 2,09 млрд грн. Енерготрейдер «Елементум Енерджи Трейд» отримав 1,85 млрд грн, «Костопільський завод скловиробів» — 1,80 млрд грн, а «Дністровська вітроелектростанція» — 1,56 млрд грн.
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Найбільше зростання доходу за рік продемонструвала «Аркус Україна», що виробляє військові транспортні засоби. Її дохід збільшився майже у 40 разів — з 11,6 млн грн у 2024 році до 462,6 млн грн у 2025-му.
Натомість найбільше скорочення доходу зафіксувала компанія «Пирятинський делікатес». Її показник впав на 88% — з 3,98 млрд грн до 464,4 млн грн.
Раніше ми повідомляли, що кожна сьома компанія з угорськими власниками в Україні заробляє понад 100 млн грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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