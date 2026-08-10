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«Жовтневий палац» у Києві повернуть державі — рішення суду

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«Жовтневий палац»
«Жовтневий палац»
Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та постановив повернути державі Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ), відомий як «Жовтневий палац», розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1. Суд також скасував право приватної власності Федерації професійних спілок України на комплекс будівель.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Господарського суду міста Києва.

Що вирішив суд

Заступник керівника Київської міської прокуратури подав позов в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.
Суд постановив скасувати свідоцтво від 28 березня 2007 року про право власності Федерації професійних спілок України на комплекс будівель загальною площею 17 597,7 кв. м. Також скасовано державну реєстрацію права приватної власності на цей об’єкт.
Федерацію профспілок зобов’язали повернути державі в особі Фонду держмайна головний корпус і малий зал «Жовтневого палацу» загальною площею 16 329 кв. м.
Будівля має статус пам’ятки містобудування й архітектури національного значення «Інститут благородних дівиць», а також пам’ятки історії місцевого значення.
Крім того, суд постановив стягнути з Федерації професійних спілок 852,7 тис. грн судового збору на користь Київської міської прокуратури.

Коли рішення набуде чинності

Рішення набере законної сили після завершення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не подадуть.
Оскаржити рішення можна до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.
За матеріалами:
Діло
Київ
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