Кожна сьома компанія з угорськими власниками в Україні заробляє понад 100 млн грн

За даними Єдиного державного реєстру, в Україні наразі працюють 246 компаній з угорськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність. Із них 34 компанії, або кожна сьома, мають річний дохід понад 100 млн грн.
Сукупний дохід таких компаній сягнув 29,77 млрд грн, що на 8% більше, ніж роком раніше.
Найбільший дохід серед таких компаній має ОТП Банк — майже 11,9 млрд грн. Це єдина компанія з угорським капіталом, яка потрапила до цьогорічного Індексу Опендатабот.
До п’ятірки лідерів за доходами також увійшли:
агробудівельний альянс Астра — 3,6 млрд грн;
ТІС-Вугілля — 1,95 млрд грн;
ОТП Лізинг — 1,7 млрд грн;
Трансінвестсервіс — 1,68 млрд грн.
Окремі компанії показали стрімке зростання. Найбільш динамічним став Гедеон Ріхтер Україна, чий дохід за рік зріс більш ніж у 60 разів — до 1 млрд грн. Відчутне зростання також зафіксували МЕТ Україна та КЕС-УА Холдинг —
у 5,4 раза та 1,6 раза відповідно.
Найбільше компаній з угорськими власниками зареєстровано на Закарпатті — 115, тобто майже половина всіх таких бізнесів.
Ще 67 компаній працюють у Києві, 21 — в Одеській області. Водночас саме столиця концентрує майже половину компаній із доходом понад 100 млн грн — 15 бізнесів.
У яких сферах працюють
Найчастіше угорські інвестори представлені в оптовій торгівлі — тут працюють 54 компанії.
Ще 24 бізнеси працюють у сфері нерухомості, а 17 — у сільському господарстві.
Загалом структура присутності свідчить, що угорський бізнес в Україні представлений не лише в прикордонних регіонах, а й у великих секторах економіки — від фінансів і логістики до агросектору та девелопменту.
Раніше ми повідомляли, що В Україні зареєстровано 1 197 компаній із польськими власниками, що подали фінансову звітність. У 2025 році дохід найбільших польських компаній склав 123,01 млрд грн. Це на 20% більше, ніж роком раніше.