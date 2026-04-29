Кожна сьома компанія з угорськими власниками в Україні заробляє понад 100 млн грн Сьогодні 11:05

За підсумками 2025 року частина компаній в Україні з угорськими власниками демонструє багатомільярдні обороти, а сукупний дохід найбільших гравців перевищив 29 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот

Хто заробляє найбільше

За даними Єдиного державного реєстру, в Україні наразі працюють 246 компаній з угорськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність. Із них 34 компанії, або кожна сьома, мають річний дохід понад 100 млн грн.

Сукупний дохід таких компаній сягнув 29,77 млрд грн, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Найбільший дохід серед таких компаній має ОТП Банк — майже 11,9 млрд грн. Це єдина компанія з угорським капіталом, яка потрапила до цьогорічного Індексу Опендатабот.

До п’ятірки лідерів за доходами також увійшли:

агробудівельний альянс Астра — 3,6 млрд грн;

ТІС-Вугілля — 1,95 млрд грн;

ОТП Лізинг — 1,7 млрд грн;

Трансінвестсервіс — 1,68 млрд грн.

Окремі компанії показали стрімке зростання. Найбільш динамічним став Гедеон Ріхтер Україна, чий дохід за рік зріс більш ніж у 60 разів — до 1 млрд грн. Відчутне зростання також зафіксували МЕТ Україна та КЕС-УА Холдинг — у 5,4 раза та 1,6 раза відповідно.

Де зосереджений угорський бізнес

Найбільше компаній з угорськими власниками зареєстровано на Закарпатті — 115, тобто майже половина всіх таких бізнесів.

Ще 67 компаній працюють у Києві, 21 — в Одеській області. Водночас саме столиця концентрує майже половину компаній із доходом понад 100 млн грн — 15 бізнесів.

У яких сферах працюють

Найчастіше угорські інвестори представлені в оптовій торгівлі — тут працюють 54 компанії.

Ще 24 бізнеси працюють у сфері нерухомості, а 17 — у сільському господарстві.

Загалом структура присутності свідчить, що угорський бізнес в Україні представлений не лише в прикордонних регіонах, а й у великих секторах економіки — від фінансів і логістики до агросектору та девелопменту.

