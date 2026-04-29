Invest Talk Summit 2026: які інсайти готують спікери конференції Сьогодні 11:55

Invest Talk Summit 2026 пройде в Києві вже 16 травня. Всі, хто цікавиться станом українського інвестиційного ринку, зможуть доєднатися до фахових дискусій та дізнатися найкорисніші інсайти від топових експертів. Які теми будуть у фокусі цьогорічного івенту — розповідаємо.

Теми Invest Talk Summit 2026

Спікери заходу з-поміж іншого говоритимуть про дієві інвестиційні стратегії, розбиратимуть портфелі інвесторів та говоритимуть про те, як їх формувати, торкнуться теми використання ШІ в роботі інвестора, а також обговорюватимуть особливості управління різними активами.

Серед тем зокрема будуть такі:

Захисні активи під час криз: стратегії для обережного інвестора. Чи ефективна стратегія усереднення вартості (DCA) на поточному ринку.

Як зібрати агресивний портфель?

Дивідендні аристократи: аналіз найбільш стійких компаній за останні 5−10 років

Портфелі мільярдерів: що купують найбагатші люди світу та доцільність копіювання їхніх угод.

Штучний інтелект у роботі інвестора: практичне застосування.

На івенті виступлять експерти інвестиційного ринку, інвестори-практики, підприємці, аналітики та інші. Так, спікерами саміту стануть:

Анатолій Ільченко, інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті, практикуючий інвестор з досвідом у фінансовій сфері понад 10 років.

Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S

Микола Григор’єв, головний аналітик інвестиційного радника HUG’S

Олександр Бенедичук — підприємець, приватний інвестор. CEО RegisTeam

Михайло Пацан, підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій

Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT, амбасадор REIT-фондів в Україні

Сергій Мікулов, партнер в iPlan.ua, співзасновник спільноти iTalks.

Олена Набатова, засновниця онлайн школи фінансової грамотності та інвестицій «Я можу» і жіночого клубу «Вільна».

Як долучитися?

Квитки на захід вже доступні у продажу. Для «ранніх пташок» діють спеціальні знижки. Додаткові бонуси є для тих, хто купує відразу декілька квитків.

Взяти участь можна як онлайн, так і офлайн. Онлайн-учасники зможуть також поставити питання спікерам. А ті, хто відвідають захід наживо, отримають доступ до кава-брейків та комфортних зон для спілкування. До речі, пригощати напоями у зоні нетворкінгу будуть незмінні партнери івенту Bon Boisson та виробник кави Gemini.

Допомагають з організацією проведення саміту цьогоріч генеральний партнер компанія ICU (Investment Capital Ukraine) — один із найбільших гравців на ринку інвестицій, який спеціалізується на інвестиційно-банківських послугах, включаючи роботу з ОВДП через платформу ICU Trade. Silver партнером заходу став Біржовий університет — українська освітня компанія, яка навчає інвестуванню в цінні папери та роботі на фондовому ринку.

Цього року саміт підтримує S1 REIT, інвестиційний інструмент від Standard One, який робить інвестування у дохідну нерухомість S1 доступним та зручним для широкого кола людей. Також дякуємо за підтримку групу компаній AccessFinance Group, яка охоплює всі сфери фінансових послуг — від споживчого кредитування до лізингу авто і нерухомості. А щоб зрозуміти як інвестувати в інструменти вищевказаних партнерів, ви можете пройти навчання від HUG’S або переглянути детальні огляди та інтервʼю із власниками на ютуб каналі Укрінвест клуб.

