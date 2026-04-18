Дохід компаній з польськими власниками в Україні зріс на 20% за рік — дослідження Сьогодні 21:11 — Фондовий ринок

На 20% зріс дохід компаній з польськими власниками за рік, Фото: freepik

В Україні зареєстровано 1 197 компаній із польськими власниками, що подали фінансову звітність. У 2025 році дохід найбільших польських компаній склав 123,01 млрд грн. Це на 20% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчить дослідження «Опендатаботу», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Скільки заробляють польські компанії в Україні

Зазначається, що кожна 8 польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн — 146 компаній. Їх дохід склав 123,01 млрд грн торік. Це на 20% більше, ніж у 2024 році.

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія ЛПП Україна, яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн.

Далі — Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.

До топу лідерів також увійшли виробник меблів Модерн-Експо та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія Елгард, яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів — з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му.

Значні темпи також показали компанія СМП, яка займається торгівлею м’ясними продуктами — у 8 разів до 103,7 млн грн доходу та Кліко Україна, що працює у сфері торгівлі комп’ютерами — у 6,5 раза до 222,2 млн грн.

Де зосереджений польський бізнес

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві — 46 компаній, ще 16 — на Київщині. Наслідує Львівщина — 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

Де зосереджений польський бізнес, Інфографіка: Опендатабот

У яких галузях працюють польські компанії

Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі — 54 бізнеси.

Далі — сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів — по 5 компаній у кожній сфері.

У яких галузях працюють польські компанії, Інфографіка: Опендатабот

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.