Дохід компаній з польськими власниками в Україні зріс на 20% за рік — дослідження
В Україні зареєстровано 1 197 компаній із польськими власниками, що подали фінансову звітність. У 2025 році дохід найбільших польських компаній склав 123,01 млрд грн. Це на 20% більше, ніж роком раніше.
Про це свідчить дослідження «Опендатаботу», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Скільки заробляють польські компанії в Україні
Зазначається, що кожна 8 польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн — 146 компаній. Їх дохід склав 123,01 млрд грн торік. Це на 20% більше, ніж у 2024 році.
Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія ЛПП Україна, яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн.
Далі — Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.
До топу лідерів також увійшли виробник меблів Модерн-Експо та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.
Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія Елгард, яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів — з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му.
Значні темпи також показали компанія СМП, яка займається торгівлею м’ясними продуктами — у 8 разів до 103,7 млн грн доходу та Кліко Україна, що працює у сфері торгівлі комп’ютерами — у 6,5 раза до 222,2 млн грн.
Де зосереджений польський бізнес
Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві — 46 компаній, ще 16 — на Київщині. Наслідує Львівщина — 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).
У яких галузях працюють польські компанії
Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі — 54 бізнеси.
Далі — сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів — по 5 компаній у кожній сфері.
Поділитися новиною
