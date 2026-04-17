0 800 307 555
укр
iPhone 18 Pro: всі очікувані кольори (фото)

Фондовий ринок
122
Видання Macworld поділилося рендерами майбутніх iPhone 18 Pro і Pro Max у всіх чотирьох кольорах.

Кольори

Офіційні кольори новинок такі — Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray і Silver.
Головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry — глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про «темно-червоний» варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону.
Доповнятимуть його сріблястий, світло-блакитний та темно-сірий варіанти. При цьому зазначається, що всі кольори наразі перебувають на стадії розробки. До масового виробництва Apple ще може змінити палітру або виключити окремі варіанти.
Разом з цим Apple планує відмовитися від темних відтінків, включно з чорним і темно-синім, і зосередиться на більш яскравих тонах. Складаний iPhone Ultra, який вийде разом з iPhone 18 Pro, навпаки, збереже стриману кольорову гаму і буде доступний у білому, сріблястому та темно-синьому відтінках.
За матеріалами:
Finance.ua
iPhone
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems