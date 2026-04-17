iPhone 18 Pro: всі очікувані кольори (фото)

Видання Macworld поділилося рендерами майбутніх iPhone 18 Pro і Pro Max у всіх чотирьох кольорах.

Кольори

Офіційні кольори новинок такі — Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray і Silver.

Головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry — глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про «темно-червоний» варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону.

Доповнятимуть його сріблястий, світло-блакитний та темно-сірий варіанти. При цьому зазначається, що всі кольори наразі перебувають на стадії розробки. До масового виробництва Apple ще може змінити палітру або виключити окремі варіанти.

Разом з цим Apple планує відмовитися від темних відтінків, включно з чорним і темно-синім, і зосередиться на більш яскравих тонах. Складаний iPhone Ultra, який вийде разом з iPhone 18 Pro, навпаки, збереже стриману кольорову гаму і буде доступний у білому, сріблястому та темно-синьому відтінках.

