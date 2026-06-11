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$1,1 мільярда: ФК Real Madrid продовжив спонсорську угоду з Adidas

Фондовий ринок
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Іспанський футбольний клуб Real Madrid продовжив співпрацю з німецьки брендом Adidas, який залишиться технічним спонсором клубу: новий контракт розрахований до літа 2034 року.
Про це обидві сторони повідомили 10 червня.
Співпраця Real Madrid з Adidas триває вже понад 35 років: у футболках від німецького бренду мадридці 8 разів вигравали Лігу чемпіонів.
Президент клубу Флорентіно Перес назвав угоду «найважливішою в історії футболу».
Фінансові умови не розголошуються, але, за даними іспанських ЗМІ, оновлена угода може приносити клубу близько 120 млн євро (139 млн дол. за поточним курсом) за сезон. Видання Sportico оцінило 8-річний контракт в 1,1 млрд дол.
А 9 червня Real Madrid оголосив про продовження ще на п’ять сезонів спонсорської угоди з авіаперевізником Emirates. Emirates є спонсором мадридців з 2011 року, а головним спонсором — з 2013 року.
«Згідно з угодою, компанія продовжить виступати головним спонсором та офіційною авіакомпанією чоловічої та жіночої команд, а її логотип буде присутній на ігровій і тренувальній формах та одязі тренерського штабу», — заявили в клубі.
Фінансові деталі угоди з Emirates Real Madrid також не розкриває, але, за даними Finance Football, п’ятирічний контракт принесе клубу 500 млн євро (по 100 млн євро за сезон). Раніше ж Emirates платила 70 млн євро за сезон.
За матеріалами:
Економічна Правда
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