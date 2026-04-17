ТОП-5 вживаних iPhone за ціною до 500 доларів

Якщо хочете купити вживаний телефон, експерти пропонують розглянути п’ять чудових варіантів для різних потреб.

Експерти порталу 9to5Mac назвали різні пропозиції.

iPhone 15 Pro

Якщо ви шукаєте високоякісні функції, такі як дисплей ProMotion, Apple Intelligence та телеоб’єктив, iPhone 15 Pro, найкращий вибір.

Він працює на базі чіпа A17 Pro (який досі використовується в iPad mini останнього покоління), що робить його зручним для функцій Apple Intelligence та забезпечує вам достатньо потужності на довгі роки.

Можна придбати iPhone 15 Pro на 128 ГБ на Amazon Renewed за 487 доларів, що робить його дешевшим за новий iPhone 17e, але при цьому має безліч преміум-функцій.

Якщо вам потрібен більший розмір екрана, ви можете придбати iPhone 15 Pro Max із вдвічі більшою пам’яттю на 85 доларів дорожче, за 572 долари.

iPhone 15

Якщо ви хочете найдешевший iPhone з USB-C або динамічним островом, iPhone 15 — гарний вибір. Тут 48-мегапіксельний сенсор камери, а якщо вам подобається фізичний перемикач вимкнення звуку — iPhone 15 — останній iPhone, який його пропонує. Час роботи від батареї досить високий, і він має досить привабливу кольорову гаму.

Наразі ви можете придбати iPhone 15 на 128 ГБ за 389 доларів на Amazon Renewed. Якщо ж вам подобаються більші телефони, ви можете придбати iPhone 15 Plus на 128 ГБ за 408 доларів.

iPhone 13 міні

Якщо ви шанувальник невеликих телефонів, iPhone 13 mini залишається найкращим варіантом для вас — оскільки Apple вирішила відмовитися від виробництва менших iPhone. Він досить потужний завдяки своєму чіпу A15 Bionic. Завдяки OLED-дисплею яскравістю 800 ніт та зручній системі камер, цей телефон не повинен здаватися застарілим, незважаючи на те, що йому вже чотири роки.

iPhone 13 mini нині коштує близько 230 доларів у конфігурації 128 ГБ.

iPhone 14 Plus

Найдешевший великий iPhone - iPhone 14 Plus залишається найкращим вибором загалом. Він має потужну систему камер і ще довшу автономність, а також широкий вибір кольорів. Цей телефон прийшов на зміну раніше згаданому iPhone 13 mini.

Ви можете придбати його приблизно за 309 доларів на Amazon Renewed. Варто також згадати iPhone 13 Pro Max, який пропонуватиме високоякісні функції для ентузіастів, такі як ProMotion, телеоб’єктив та корпус з нержавіючої сталі. Ціна на них становить близько 409 доларів за 128 ГБ.

iPhone SE 3

iPhone SE 3 оснащений чіпом A15 та має 5G, що робить його придатним телефоном для 2025 року, хоча й має застарілий форм-фактор. У нього все ще буде 4,7-дюймовий РК-екран і кнопка «Додому», як і в iPhone 8. Також у нього буде лише одна задня камера. Всього за 129 доларів ви можете придбати iPhone SE 3 на Amazon Renewed.

