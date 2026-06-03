Microsoft запускає власні моделі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI та Anthropic
Microsoft представила сімейство із семи власних моделей штучного інтелекту на своїй щорічній конференції розробників Build у Сан-Франциско, що є найчіткішою ознакою того, що технологічний гігант прагне зменшити свою залежність від компаній, що займаються штучним інтелектом, у які він вклав мільярди.
Як пише euronews, Мустафа Сулейман, головний виконавчий директор Microsoft AI, заявив, що після налаштування своїх моделей для консалтингової фірми McKinsey, компанія перевершила OpenAI GPT-5.5 за якістю — з тим, що вона прогнозує як у десять разів кращу економічну ефективність, виходячи з публічних даних про ціни, масштабованих для різних розмірів моделей.
Читайте також
«Ми вважаємо, що настав час для кожної компанії перейти від моделі споживання на передовій до повноцінної участі на передовій», — сказав на конференції головний виконавчий директор Сатья Наделла.
Головним релізом є MAI-Thinking-1, перша модель міркувань Microsoft, навчена з нуля на чистих, комерційно ліцензованих даних без дистиляції зі сторонніх систем.
Читайте також
Модель середнього розміру з 35 мільярдами активних параметрів та контекстним вікном на 256 000 токенів, вона розроблена для складних багатокрокових інструкцій, довгоконтекстних міркувань та генерації коду.
Поряд з цим компанія запустила MAI-Code-1-Flash, модель кодування, яка перетворює текстові описи на вихідний код для додатків та веб-сайтів, і тепер вона доступна на GitHub Copilot та Visual Studio Code.
Читайте також
Запускаючи власні моделі на інфраструктурі Azure, Microsoft може уникнути комісій, які вона зараз сплачує стороннім постачальникам, і передати економію розробникам.
За даними Microsoft, у сліпих оцінках, проведених Surge, її незалежним партнером з оцінювання людьми, MAI-Thinking-1 отримав перевагу над Claude Sonnet 4.6 від Anthropic, і компанія стверджує, що він відповідає Claude Opus 4.6 за показниками кодування.
Раніше Finance.ua писав, що Microsoft оголосила про першу за 51 рік існування програму добровільного дострокового виходу на пенсію для співробітників у США. Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму, підписаного виконавчим віцепрезидентом і директором з персоналу Емі Коулман.
Участь у програмі доступна співробітникам у США на рівні старшого директора і нижче, якщо сума їхнього віку та стажу роботи в компанії становить 70 або більше. Це так зване «правило 70». Наприклад, якщо співробітнику 52 роки і він працює в Microsoft 18 років, він відповідає критеріям.
Водночас працівники, які беруть участь у програмах стимулювання продажів, участі не беруть.
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ посилює вимоги до капіталу та ліквідності банків
ПартнерськаЯк і на що можна обміняти крипту в Україні
Pepco готується до відкриття магазинів в Україні: що відомо
Найбільше літієве родовище України хочуть забрати у друга Трампа — деталі
Які торгові марки рф продовжили термін дії в Україні
Країна ЄС конфіскувала російські активи на 3,7 мільйона євро