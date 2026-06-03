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Microsoft запускає власні моделі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI та Anthropic

Фондовий ринок
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Microsoft запускає власні моделі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI та Anthropic
Microsoft запускає власні моделі ШІ, щоб конкурувати з OpenAI та Anthropic
Microsoft представила сімейство із семи власних моделей штучного інтелекту на своїй щорічній конференції розробників Build у Сан-Франциско, що є найчіткішою ознакою того, що технологічний гігант прагне зменшити свою залежність від компаній, що займаються штучним інтелектом, у які він вклав мільярди.
Як пише euronews, Мустафа Сулейман, головний виконавчий директор Microsoft AI, заявив, що після налаштування своїх моделей для консалтингової фірми McKinsey, компанія перевершила OpenAI GPT-5.5 за якістю — з тим, що вона прогнозує як у десять разів кращу економічну ефективність, виходячи з публічних даних про ціни, масштабованих для різних розмірів моделей.
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«Ми вважаємо, що настав час для кожної компанії перейти від моделі споживання на передовій до повноцінної участі на передовій», — сказав на конференції головний виконавчий директор Сатья Наделла.
Головним релізом є MAI-Thinking-1, перша модель міркувань Microsoft, навчена з нуля на чистих, комерційно ліцензованих даних без дистиляції зі сторонніх систем.
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Модель середнього розміру з 35 мільярдами активних параметрів та контекстним вікном на 256 000 токенів, вона розроблена для складних багатокрокових інструкцій, довгоконтекстних міркувань та генерації коду.
Поряд з цим компанія запустила MAI-Code-1-Flash, модель кодування, яка перетворює текстові описи на вихідний код для додатків та веб-сайтів, і тепер вона доступна на GitHub Copilot та Visual Studio Code.
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Запускаючи власні моделі на інфраструктурі Azure, Microsoft може уникнути комісій, які вона зараз сплачує стороннім постачальникам, і передати економію розробникам.
За даними Microsoft, у сліпих оцінках, проведених Surge, її незалежним партнером з оцінювання людьми, MAI-Thinking-1 отримав перевагу над Claude Sonnet 4.6 від Anthropic, і компанія стверджує, що він відповідає Claude Opus 4.6 за показниками кодування.
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Раніше Finance.ua писав, що Microsoft оголосила про першу за 51 рік існування програму добровільного дострокового виходу на пенсію для співробітників у США. Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму, підписаного виконавчим віцепрезидентом і директором з персоналу Емі Коулман.
Участь у програмі доступна співробітникам у США на рівні старшого директора і нижче, якщо сума їхнього віку та стажу роботи в компанії становить 70 або більше. Це так зване «правило 70». Наприклад, якщо співробітнику 52 роки і він працює в Microsoft 18 років, він відповідає критеріям.
Водночас працівники, які беруть участь у програмах стимулювання продажів, участі не беруть.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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