Microsoft пропонує виплати за добровільне звільнення

У 2025 році Microsoft провела скорочення 10 тис. співробітників

Microsoft оголосила про першу за 51 рік існування програму добровільного дострокового виходу на пенсію для співробітників у США.

Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму, підписаного виконавчим віцепрезидентом і директором з персоналу Емі Коулман, повідомляє CNBC.

Хто може взяти участь

Участь у програмі доступна співробітникам у США на рівні старшого директора і нижче, якщо сума їхнього віку та стажу роботи в компанії становить 70 або більше. Це так зване «правило 70». Наприклад, якщо співробітнику 52 роки і він працює в Microsoft 18 років, він відповідає критеріям.

Водночас працівники, які беруть участь у програмах стимулювання продажів, участі не беруть.

Масштаб програми та умови

За оцінками, під критерії підпадає близько 7% американського персоналу компанії. З урахуванням приблизно 125 тис. співробітників у США це становить близько 8 750 осіб.

Деталі компенсаційного пакета, зокрема розмір виплат і умови продовження медичного страхування, мають оголосити 7 травня. Після цього учасники матимуть 30 днів для ухвалення рішення.

Програма не передбачає обмежень на подальше працевлаштування після звільнення.

Зміни в системі компенсацій

Паралельно Microsoft змінює систему компенсацій. Відтепер менеджери не зобов’язані прив’язувати акції до грошових бонусів — ці два інструменти розділяються.

Мета полягає в тому, щоб дати менеджерам більше гнучкості для заохочення справді результативних співробітників. Також спрощується процес щорічного перегляду: замість дев’яти варіантів виплат залишається п’ять.

Програма пов’язана з реструктуризацією витрат на тлі масштабних інвестицій Microsoft у штучний інтелект. Компанія активно нарощує інфраструктуру для моделей ШІ, що потребує перерозподілу ресурсів. Добровільне звільнення дозволяє скоротити чисельність без публічних масових звільнень — менш болючий спосіб управління штатом.

У 2025 році Microsoft провела скорочення 10 тис. співробітників — близько 5% від загальної кількості на той момент. Нинішня програма за масштабом менша, але формально виглядає м’якіше: нікого не звільняють примусово.

