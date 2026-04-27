Як не варто економити на пальному: небезпечні помилки водіїв Сьогодні 05:27 — Технології&Авто

Бажання зменшити витрати на пальне часто спонукає водіїв вдаватися до сумнівних способів економії, які на практиці не працюють, а іноді навіть шкодять автомобілю. Експерти британської організації GEM Motoring Assist попереджають: популярні поради, що нібито знижують витрати пального, можуть призвести до передчасних поломок.

Міфи про економію, які можуть зашкодити авто

Один із найпоширеніших міфів — рух накатом на нейтральній передачі. Для сучасних авто така практика не дає переваг у витратах пального. Навпаки, під час гальмування двигуном електроніка часто автоматично припиняє подачу пального. Перехід на нейтраль лише зменшує контроль над автомобілем і позбавляє водія можливості швидко реагувати в небезпечній ситуації.

Ще одна помилка — відмова від кондиціонера заради економії. Фахівці застерігають, що тривале невикористання системи може призвести до пересихання ущільнювачів і розгерметизації контуру. У підсумку ремонт кондиціонера може коштувати значно дорожче, ніж умовно зекономлене пальне.

Не менш сумнівна практика — перекачувати шини. Це не дає відчутної економії, зате погіршує зчеплення з дорогою, прискорює знос шин і знижує комфорт руху. Експерти радять дотримуватися тиску, рекомендованого виробником — зазвичай ці дані вказані на стійці дверей або лючку бензобака.

Що дійсно допомагає витрачати менше пального

Натомість реальна економія досягається не хитрощами, а стилем водіння та належним доглядом за авто.

Одним із найефективніших способів залишається плавне прискорення і завчасне гальмування. Відмова від агресивного кермування може зменшити витрати пального на 10−15%, а також продовжити ресурс гальмівної системи.

Помітний ефект дає і зниження швидкості на трасі. Наприклад, рух зі 110 км/год замість 130 км/год може покращити паливну економічність майже на 25%. Це пояснюється меншим аеродинамічним опором і ефективнішою роботою двигуна.

Експерти також радять не нехтувати технічним обслуговуванням. Своєчасна заміна повітряних фільтрів, чиста паливна система та справний двигун безпосередньо впливають на витрати пального.

Додатково варто позбутися зайвого вантажу в багажнику та знімати порожній багажник із даху, якщо він не використовується. Зайва вага і додатковий опір повітря непомітно, але регулярно збільшують витрату пального під час кожної поїздки.

