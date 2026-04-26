Які китайські авто обирають українці

Місце для вашої реклами

10 китайських автівок, які купують в Україні
У першому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 2 608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
З-поміж усіх придбаних автомобілів переважали нові — 2 230 одиниць (+ 3%). Водночас реєстрації вживаних авто скоротилися до 378 одиниць, що на 36% менше у порівнянні з минулорічними показниками.
За даними аналітиків, основну частку легкових авто з Китаю становили електромобілі — 58%, тоді як у попередньому році їхня частка сягала 83%.

Найпопулярніші моделі

Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:
  • BYD Leopard 3 — 216 од.;
  • BYD Sea Lion 06 — 181 од.;
  • VW ID. UNYX — 125 од.;
  • Zeekr 001 — 120 од.;
  • BYD Song Plus — 88 од.
На ринку вживаних авто лідерами стали:
  • Buick Envision — 39 од.;
  • BYD Song Plus — 30 од.;
  • BYD Song L — 30 од.;
  • Zeekr 001 — 21 од.;
  • Volvo S90 — 18 од.
До цього Finance.ua зазначав, що за січень-березень україні придбали 9467 вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше автовласники обирали Ford Escape.
Також у І кв. 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
