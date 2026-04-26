Які китайські авто обирають українці Вчора 19:10 — Технології&Авто

10 китайських автівок, які купують в Україні

У першому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 2 608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

З-поміж усіх придбаних автомобілів переважали нові — 2 230 одиниць (+ 3%). Водночас реєстрації вживаних авто скоротилися до 378 одиниць, що на 36% менше у порівнянні з минулорічними показниками.

За даними аналітиків, основну частку легкових авто з Китаю становили електромобілі — 58%, тоді як у попередньому році їхня частка сягала 83%.

Найпопулярніші моделі

Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:

BYD Leopard 3 — 216 од.;

BYD Sea Lion 06 — 181 од.;

VW ID. UNYX — 125 од.;

Zeekr 001 — 120 од.;

BYD Song Plus — 88 од.

На ринку вживаних авто лідерами стали:

Buick Envision — 39 од.;

BYD Song Plus — 30 од.;

BYD Song L — 30 од.;

Zeekr 001 — 21 од.;

Volvo S90 — 18 од.

До цього Finance.ua зазначав , що за січень-березень україні придбали 9467 вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше автовласники обирали Ford Escape.

Також у І кв. 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.