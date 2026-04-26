Названо найкращі автомобілі для подорожей

ТОП-3 найкращих автомобілей для подорожей
Британські фахівці склали список найкращих автомобілів для подорожей. Переможець виявився несподіваним — так само, як і автомобіль, що посів друге місце.
Про це повідомляє Daily Express.

1. Kia Picanto
Перше місце посідає міський автомобіль Kia Picanto, який, на думку автомобільної компанії RAC, забезпечує більше задоволення від водіння, ніж інші, набагато дорожчі та потужніші авто.
Читайте також
Одна з переваг автомобіля — високий рівень економії. Це є особливо актуальним в умовах, коли ціни на пальне є непередбачуваними.
«За кермом Picanto дуже приємно їздити по тісних і звивистих дорогах, які зустрічаються на більшості з наших 10 найкращих маршрутів для подорожей Великобританією. А коли ви заїжджаєте в найближче містечко на вечерю, з паркуванням не виникає жодних проблем», — зазначають у RAC.
Ще однією перевагою моделі є її доступна ціна. В Україні придбати новий Kia Picanto можна за ціною близько 900 тис. гривень. Уживаний Kia Picanto можна придбати за 5000−8000 доларів.
2. Mercedes-Benz CLA
Друге місце після Kia Picanto посіла електрична версія Mercedes-Benz CLA, яку вважають найкращим електромобілем для подорожей. Головна причина вибору — велика дальність на одному заряді, яка становить близько 750 км.
Читайте також
Окрім цього, автомобіль «вражає швидкістю заряджання», що є важливим під час подорожей.
3. Nissan Qashqai e-Power
Третє місце посів інноваційний гібрид з потужним та економічним двигуном Nissan Qashqai e-Power. Серед головних переваг автомобіля — практичність.
У деяких аспектах модель навіть переважає двох лідерів. Наприклад, якщо Kia та Mercedes мають об’єм багажника 255 та 407 літрів відповідно, то Nissan має 504 літри.
У Nissan також дещо краща паливна економічність, ніж у Kia. Якщо у останнього витрата палива може становити до 5−6 л на 100 км, то у Nissan Qashqai e-Power цей показник становить 4,5−5,2 л.
За матеріалами:
УНІАН
Також за темою
Також за темою
