0 800 307 555
укр
Adobe представив ШІ-систему для бізнесу

Технології&Авто
96
Компанія Adobe
Американська транснаціональна компанія-розробник програмного забезпечення Adobe Inc. презентувала систему на основі штучного інтелекту для корпоративних клієнтів, щоб допомогти їм автоматизувати та персоналізувати функції цифрового маркетингу.
Про це повідомило Reuters.
В Adobe розповіли, що новий пакет під назвою CX Enterprise використовує агентів зі штучним інтелектом, щоб допомогти компаніям справлятися з тим, як вони взаємодіють з клієнтами.
Акції Adobe зросли на 2,2% на ранкових торгах у понеділок, 20 квітня. Проте з початку року акції компанії впали приблизно на 30%.
Зазначається, що розпродаж акцій компаній, які займаються програмним забезпеченням, спричинений зростанням популярності інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть автоматизувати зростаючу кількість завдань, що виконують люди.
Це тисне на такі компанії, як Adobe та її конкуренти, оскільки інвестори зважують загрозу від пропозицій Anthropic та OpenAI.
За матеріалами:
Укрінформ
ШІ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems