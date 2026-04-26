Adobe представив ШІ-систему для бізнесу Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Американська транснаціональна компанія-розробник програмного забезпечення Adobe Inc. презентувала систему на основі штучного інтелекту для корпоративних клієнтів, щоб допомогти їм автоматизувати та персоналізувати функції цифрового маркетингу.

Про це повідомило Reuters.

В Adobe розповіли, що новий пакет під назвою CX Enterprise використовує агентів зі штучним інтелектом, щоб допомогти компаніям справлятися з тим, як вони взаємодіють з клієнтами.

Акції Adobe зросли на 2,2% на ранкових торгах у понеділок, 20 квітня. Проте з початку року акції компанії впали приблизно на 30%.

Зазначається, що розпродаж акцій компаній, які займаються програмним забезпеченням, спричинений зростанням популярності інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть автоматизувати зростаючу кількість завдань, що виконують люди.

Це тисне на такі компанії, як Adobe та її конкуренти, оскільки інвестори зважують загрозу від пропозицій Anthropic та OpenAI.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.