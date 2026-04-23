ЄЦБ використовуватиме ШІ для прогнозу інфляції

ШІ прогнозує інфляцію
Європейський центральний банк почав використовувати інструменти штучного інтелекту для аналізу інфляції. Новий підхід дає змогу не лише формувати базовий прогноз, а й оперативно оцінювати ризики відхилення фактичних показників від очікуваних.
У регуляторі зазначають, що сучасне середовище стає дедалі складнішим: «В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».

Як працює ШІ в аналізі інфляції

Традиційно монетарна політика спиралася на базовий сценарій інфляції, однак зараз дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків. Саме для цього ЄЦБ впровадив модель машинного навчання на основі квантильної регресії (QRF).
Вона одночасно формує прогноз інфляції та оцінює ймовірність її відхилення від базового сценарію. На відміну від класичних підходів, модель враховує ширший набір економічних показників, здатна знаходити складні нелінійні залежності та аналізує дані в режимі реального часу.
У ЄЦБ підкреслюють: «Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують».
Особливо корисним цей інструмент став після пандемії, коли економічні сигнали стали менш однозначними та часто суперечливими.

Які результати вже отримали

Модель інтегрували у процес підготовки рішень з монетарної політики наприкінці 2022 року. Вже у 2025 році вона продемонструвала точність у визначенні інфляційних ризиків — зокрема, змогла передбачити перевищення фактичної інфляції над прогнозом на 20 базисних пунктів у окремі періоди.
Окрім прогнозування, система допомагає ідентифікувати ключові фактори, що впливають на інфляцію. Серед них — динаміка зарплат, інфляційні очікування та вартість імпорту.
У ЄЦБ вважають, що такі інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економіки та ухваленні рішень.

Що це означає для ринків і які є ризики

Для інвесторів впровадження ШІ означає швидшу реакцію регуляторів на інфляційні виклики, точніші макропрогнози та загальне посилення ролі технологій у фінансовій системі.
Водночас розвиток штучного інтелекту викликає і занепокоєння. Зокрема, дослідження MIT і Berkeley описує явище «спіралі ілюзій», коли алгоритми можуть підсилювати хибні уявлення навіть серед раціональних користувачів.
Паралельно посилюється і регуляторний контроль. Європейський парламент уже обмежив використання ШІ, зокрема на службових пристроях, а також рекомендує обережніше застосовувати такі інструменти і в приватному користуванні.
За матеріалами:
incrypted
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа»
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
