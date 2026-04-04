Місце для вашої реклами

Інфляція в єврозоні прискорилася найбільше з 2022 року — Євростат

Зростання цін на енергоносії прискорили інфляцію в єврозоні, Фото: freepik
Єврозона зазнала найстрімкішого зростання інфляції з 2022 року, оскільки війна в Ірані різко підвищила ціни на енергоносії, підтверджуючи очікування, що Європейському центральному банку (ЄЦБ) доведеться піднімати процентні ставки.
Про це йдеться у повідомленні Євростату.

Як змінилися ціни

Споживчі ціни у березні зросли на 2,5% у порівнянні з минулим роком — проти 1,9% у лютому — і досягли найвищого показника з січня 2025 року.
Базова інфляція, яка виключає волатильні категорії, як-от продукти та енергія, несподівано сповільнилася до 2,3%, а показник послуг, на який звертають особливу увагу, також дещо знизився, повідомив Євростат.
Німецькі облігації трохи підросли, залишивши прибутковість 10-річних паперів на рівні 3,02%, що лише на один базисний пункт нижче рекордного 15-річного піку минулого тижня.
Трейдери продовжують очікувати, що ЄЦБ підвищить ставки двічі або тричі цього року, причому перший крок очікується вже наступного місяця, пише Bloomberg.
Очікування інфляції серед споживачів у березні різко зросли, а компанії також планують суттєво підвищити ціни.
Ринкові індикатори вже відреагували: довгострокові свопи інфляції різко зросли на початку війни, перш ніж частково повернутись, коли трейдери почали враховувати підвищення ставок.
Окремі країни у березні показали змішані результати інфляції. В Італії зростання не спостерігалося — показник залишився на рівні 1,5%. У Франції інфляція прискорилася, але не перевищила 2%. Німеччина та Іспанія, які повідомили дані раніше, зафіксували швидший ріст цін — 2,8% і 3,3% відповідно.
Очікується подальше прискорення, що додатково тиснутиме на ЄЦБ.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
