ТОП-5 літніх напрямків для соло-мандрівників

На цьому острові тихі пляжі, таверни зі смачною їжею й неймовірно красива зелена природа. У денну пору тут можна досліджувати затоки, а ввечері вирушати на прогулянки вулицями Хори.
На острові є один з найкрасивіших пляжів країни Агіос-Прокопіос, тож це місце ідеально підійде для самостійного перезавантаження.
Лагос (Португалія)
Для динамічної відпустки варто обирати Лагос — прибережне місто в регіоні Алгарве. Сюди часто приїжджають любителі серфінгу, оскільки тут є школа, де можна відточити свої вміння або ж навчитися з нуля ставати на серф.
Пальма-де-Майорка (Іспанія)
У цьому місті багато барів та ресторанів, тому сюди радять приїжджати тим, хто любить розкішний відпочинок. Мандрівники задля різноманітності тут можуть вирушати на численні екскурсії — замок Бельвер, Печери Дракона або ж поїхати до Ільєтасу, який відомий як іспанський Монте-Карло.
Хвар (Хорватія)
Це місто є досить модним і дорогим, проте трохи далі від центру можна знайти бюджетніше помешкання. Туристи тут відзначають кришталево чисте море, красиву природу й смачну їжу.
Мало Зарача, Ягодна та Палміжана — це лише деякі з місць, де можна насолодитися прекрасними пляжами. Також варто пройтися через тунель Пітве й насолодитися заходом сонця.
Амальфійське узбережжя
Якщо зупинитися у Сорренто чи Салерно, то можна сміливо їхати на Амальфійське узбережжя й не переживати про значні витрати бюджету. Ця локація ідеальна для тих, хто любить насолоджуватися архітектурою і природою.
Головним надбанням Амальфійського узбережжя є красиві міста, вражаючі скелі та кришталево чисте море. Крім того, тут працює міжміський транспорт, тому можна здійснити ще й подорож човном до Капрі чи Позітано.