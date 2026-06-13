ТОП-5 літніх напрямків для соло-мандрівників Сьогодні 21:17 — Світ

Острів Наксос (Греція)

Спочатку самостійні подорожі можуть лякати, однак на практиці все виглядає набагато цікавіше й захоплююче. У Європі є кілька чудових і безпечних курортів, куди можна вирушати одному.

Про це пише In Journal.

Куди поїхати влітку наодинці

Острів Наксос (Греція)

На цьому острові тихі пляжі, таверни зі смачною їжею й неймовірно красива зелена природа. У денну пору тут можна досліджувати затоки, а ввечері вирушати на прогулянки вулицями Хори.

На острові є один з найкрасивіших пляжів країни Агіос-Прокопіос, тож це місце ідеально підійде для самостійного перезавантаження.

Лагос (Португалія)

Для динамічної відпустки варто обирати Лагос — прибережне місто в регіоні Алгарве. Сюди часто приїжджають любителі серфінгу, оскільки тут є школа, де можна відточити свої вміння або ж навчитися з нуля ставати на серф.

Пальма-де-Майорка (Іспанія)

У цьому місті багато барів та ресторанів, тому сюди радять приїжджати тим, хто любить розкішний відпочинок. Мандрівники задля різноманітності тут можуть вирушати на численні екскурсії — замок Бельвер, Печери Дракона або ж поїхати до Ільєтасу, який відомий як іспанський Монте-Карло.

Хвар (Хорватія)

Це місто є досить модним і дорогим, проте трохи далі від центру можна знайти бюджетніше помешкання. Туристи тут відзначають кришталево чисте море, красиву природу й смачну їжу.

Мало Зарача, Ягодна та Палміжана — це лише деякі з місць, де можна насолодитися прекрасними пляжами. Також варто пройтися через тунель Пітве й насолодитися заходом сонця.

Амальфійське узбережжя

Якщо зупинитися у Сорренто чи Салерно, то можна сміливо їхати на Амальфійське узбережжя й не переживати про значні витрати бюджету. Ця локація ідеальна для тих, хто любить насолоджуватися архітектурою і природою.

Головним надбанням Амальфійського узбережжя є красиві міста, вражаючі скелі та кришталево чисте море. Крім того, тут працює міжміський транспорт, тому можна здійснити ще й подорож човном до Капрі чи Позітано.





Телеканал 24 За матеріалами:

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