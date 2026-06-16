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ВВС скоротить сотні робочих місць наступного тижня

Світ
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Новинний підрозділ BBC має першим оприлюднити свої плани скорочення
Новинний підрозділ BBC має першим оприлюднити свої плани скорочення
Суспільний мовник Великої Британії (BBC) має намір скоротити сотні робочих місць у своєму основному новинному підрозділі наступного тижня в рамках першої частини радикального скорочення штату.
Про це повідомляє Financial Times.

Скорочення витрат

Відділам по всій корпорації було наказано скоротити близько десятої частини своїх витрат у рамках більш широких планів, які, як очікується, призведуть до втрати загалом близько 2 000 робочих місць, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів.
BBC вступає в останні місяці переговорів з міністрами щодо майбутнього фінансування.
Новинний підрозділ BBC має першим оприлюднити свої плани скорочення наступного тижня. Джерела FT, близькі до ситуації, зазначають, що, як очікується, буде оголошено про скорочення сотень робочих місць. У новинних командах працює близько чверті з понад 20 000 співробітників BBC.
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Очікується, що це оголошення вплине на конкретні радіопрограми, а інсайдери попереджають, що скорочення можуть бути помітними для глядачів і слухачів BBC.
Більшу частину витрат у підрозділі, який постачає новини на різні канали, в додатки, на веб-сайт та в регіони BBC становлять витрати на персонал, що призведе до непропорційно великої кількості скорочень порівняно з іншими підрозділами корпорації.
Інші підрозділи, наприклад, ті, що займаються контентом, можуть легше скоротити витрати в сферах, не пов’язаних з персоналом, додали вони.
За матеріалами:
Економічна Правда
Робота
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