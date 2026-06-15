Чому найбагатші люди світу мігрують — The Economist Сьогодні 17:03 — Світ

Фото створено finance.ua за допомогою ШІ

Нині тривожні часи навіть для людей, що мають величезні статки. Багато з тих, хто достатньо заможний, щоб переїхати за кордон заради низьких податків або своєї фізичної чи політичної безпеки, змінює країну проживання.

Однак нині найбагатші менше впевнені в тому, чи варто оселятися в Дубаї чи Гонконзі, у США чи Великій Британії, йдеться у статті The Economist

За оцінками дослідницької компанії New World Wealth, у 2025 році країну проживання змінили понад 140 тисяч мільйонерів. І це абсолютний рекорд. У 2026 році показник може зрости до 165 тисяч осіб.

Обсяг світової індустрії інвестиційної міграції, яка допомагає забезпеченим клієнтам отримувати посвідки на проживання або громадянство інших держав, досяг близько 40 млрд доларів, що удвічі більше, ніж шість років тому.

Куди їдуть

Одним із головних центрів тяжіння для заможних людей останніми роками став Дубай.

Емірат активно приваблював бізнесменів із країн Азії, Африки та Близького Сходу завдяки низьким податкам і простим умовам для релокації. Однак після загострення ситуації на Близькому Сході частина потенційних мігрантів почала розглядати альтернативні напрямки.

Думка експертів

Експерти відзначають зростання інтересу до переїзду серед заможних жителів західних країн. У Великій Британії хвиля запитів почалася ще після пандемії.

Французів, німців і іспанців дедалі більше турбують можливі податкові зміни. Вперше ці країни потрапили до списку держав, які втрачають більше багатих мешканців, ніж приваблюють.

Тенденції

Найбільш помітною тенденцією стало зростання інтересу до другого громадянства серед американців. За словами представників галузі, США перетворилися з другорядного ринку на головне джерело клієнтів.

Багато заможних громадян Сполучених Штатів прагнуть отримати право на проживання в Європі через занепокоєння внутрішньополітичною ситуацією та бажання мати альтернативні можливості для подорожей і ведення бізнесу.

Водночас США продовжують залишатися привабливими для іноземних інвесторів. Високий попит зберігається на програму EB-5, яка передбачає отримання імміграційних переваг в обмін на інвестиції. Натомість запропонована Дональдом Трампом програма Gold Card поки що не викликала значного інтересу через високу вартість та невизначеність щодо її правового статусу.

Тим часом дедалі більше держав намагаються заробити на попиті з боку багатих іноземців. Нові програми громадянства або резидентства за інвестиції запускають країни Карибського басейну, Азії та Океанії. Водночас уряди посилюють перевірки кандидатів, побоюючись, що такі схеми можуть використовуватися для відмивання коштів чи обходу санкцій.

Раніше Finance.ua писав , що багаті стали ще багатшими: статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн. Світове багатство продовжує концентруватися в руках заможних людей. Лише за один рік статки мільйонерів зросли майже на 9%, а загальна вартість активів найбагатших інвесторів планети наблизилася до позначки у $100 трлн.

Головним двигуном цього зростання став бум штучного інтелекту, який підштовхнув фондові ринки до нових рекордів.

За даними компанії Capgemini, у 2025 році сукупне багатство людей, які володіють інвестиційними активами на суму від $1 млн, зросло до рекордних $98,3 трлн. Для порівняння, світовий ВВП у 2024 році оцінювався у $111 трлн.

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