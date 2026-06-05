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Багаті стали ще багатшими: статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн

Світ
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Гроші в кейсі
Гроші в кейсі
Світове багатство продовжує концентруватися в руках заможних людей. Лише за один рік статки мільйонерів зросли майже на 9%, а загальна вартість активів найбагатших інвесторів планети наблизилася до позначки у $100 трлн.
Про це пише Bloomberg.
Головним двигуном цього зростання став бум штучного інтелекту, який підштовхнув фондові ринки до нових рекордів.

Статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн

За даними компанії Capgemini, у 2025 році сукупне багатство людей, які володіють інвестиційними активами на суму від $1 млн, зросло до рекордних $98,3 трлн. Для порівняння, світовий ВВП у 2024 році оцінювався у $111 трлн.
Як зазначив керівник напрямку стратегічних клієнтів у BlackRock Джаред Мерфі, така сума є «величезним і безпрецедентним обсягом капіталу».
Багаті стали ще багатшими: статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн
Основним джерелом зростання стали фондові ринки, які активно підтримувалися оптимізмом навколо розвитку штучного інтелекту. Завдяки цьому кількість мільйонерів у світі збільшилася майже на 2 млн осіб і досягла рекордних 25,3 млн.
Особливо швидко зростали статки найбагатших людей світу — тих, чиї активи перевищують $30 млн. Кількість таких ультразаможних осіб сягнула 250 тис., що також стало історичним максимумом.

США та Азія стали головними центрами зростання багатства

Найбільше нових мільйонерів у 2025 році з’явилося у США. Їхня кількість збільшилася на 736 тис. осіб і досягла 8,7 млн. Водночас сукупні статки американських заможних інвесторів зросли на 10%.
Проте за темпами приросту багатства лідером став Азійсько-Тихоокеанський регіон. Тут статки заможних людей збільшилися на 10,5%, що перевищило показники Північної Америки.
Найбільший внесок забезпечили:
  • Японія — +436 тис. нових мільйонерів;
  • Китай — +154 тис. нових мільйонерів.
Однією з головних причин такого зростання став бум у напівпровідниковій галузі та високий попит на технологічні компанії.
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У Європі кількість заможних людей збільшилася на 6,5%, повернувшись до зростання після попереднього спаду. Особливо вирізнився Люксембург, де число багатих людей зросло на 13,5%.
Натомість на Близькому Сході кількість мільйонерів скоротилася на 1,4%. Серед причин — нижчі ціни на нафту та геополітична напруженість у регіоні.

ШІ може створити нову хвилю мільярдерів

Як пише Bloomberg, у 2026 році тенденція до зростання багатства може прискоритися. Однією з найбільш очікуваних подій ринку називають потенційне IPO компанії SpaceX, яке може створити нових мільйонерів і мільярдерів.
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Крім того, до виходу на біржу готуються великі гравці ринку штучного інтелекту, зокрема Anthropic та OpenAI. Це відкриє заможним інвесторам доступ до одного з найперспективніших секторів сучасної економіки.

Куди вкладають гроші найбагатші люди світу

На початку 2026 року близько чверті активів заможних інвесторів були вкладені в акції. Частка альтернативних інвестицій — товарів, криптовалют, хедж-фондів і приватного капіталу — дещо скоротилася через випереджальне зростання фондових ринків.
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Втім, інтерес до приватного капіталу залишається високим. Згідно зі звітом, двоє з трьох заможних інвесторів планують збільшити інвестиції у private equity.
Окремо аналітики звертають увагу на зміну структури управління капіталом. З 2022 до 2025 року щонайменше $1,5 трлн нових активів не потрапили до традиційних фінансових компаній, а перейшли до сімейних офісів та сучасних брокерських платформ.
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Розрив між багатими та рештою населення зростає

Разом зі збільшенням статків мільйонерів посилюється й майнова нерівність. За даними Федеральної резервної системи США, наприкінці 2025 року найбагатший 1% американських домогосподарств контролював майже 32% усього багатства країни.
Це найвищий показник з моменту початку ведення такої статистики у 1989 році, що свідчить про подальше посилення так званої K-подібної економіки, коли доходи та статки найбагатших зростають значно швидше, ніж у решти населення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіШІІнвестиції
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