Багаті стали ще багатшими: статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн Сьогодні 07:22 — Світ

Гроші в кейсі

Світове багатство продовжує концентруватися в руках заможних людей. Лише за один рік статки мільйонерів зросли майже на 9%, а загальна вартість активів найбагатших інвесторів планети наблизилася до позначки у $100 трлн.

Про це пише Bloomberg

Головним двигуном цього зростання став бум штучного інтелекту, який підштовхнув фондові ринки до нових рекордів.

Статки мільйонерів наблизилися до $100 трлн

За даними компанії Capgemini, у 2025 році сукупне багатство людей, які володіють інвестиційними активами на суму від $1 млн, зросло до рекордних $98,3 трлн. Для порівняння, світовий ВВП у 2024 році оцінювався у $111 трлн.

Як зазначив керівник напрямку стратегічних клієнтів у BlackRock Джаред Мерфі, така сума є «величезним і безпрецедентним обсягом капіталу».

Основним джерелом зростання стали фондові ринки, які активно підтримувалися оптимізмом навколо розвитку штучного інтелекту. Завдяки цьому кількість мільйонерів у світі збільшилася майже на 2 млн осіб і досягла рекордних 25,3 млн.

Особливо швидко зростали статки найбагатших людей світу — тих, чиї активи перевищують $30 млн. Кількість таких ультразаможних осіб сягнула 250 тис., що також стало історичним максимумом.

США та Азія стали головними центрами зростання багатства

Найбільше нових мільйонерів у 2025 році з’явилося у США. Їхня кількість збільшилася на 736 тис. осіб і досягла 8,7 млн. Водночас сукупні статки американських заможних інвесторів зросли на 10%.

Проте за темпами приросту багатства лідером став Азійсько-Тихоокеанський регіон. Тут статки заможних людей збільшилися на 10,5%, що перевищило показники Північної Америки.

Найбільший внесок забезпечили:

Японія — +436 тис. нових мільйонерів;

Китай — +154 тис. нових мільйонерів.

Однією з головних причин такого зростання став бум у напівпровідниковій галузі та високий попит на технологічні компанії.

У Європі кількість заможних людей збільшилася на 6,5%, повернувшись до зростання після попереднього спаду. Особливо вирізнився Люксембург, де число багатих людей зросло на 13,5%.

Натомість на Близькому Сході кількість мільйонерів скоротилася на 1,4%. Серед причин — нижчі ціни на нафту та геополітична напруженість у регіоні.

ШІ може створити нову хвилю мільярдерів

Як пише Bloomberg, у 2026 році тенденція до зростання багатства може прискоритися. Однією з найбільш очікуваних подій ринку називають потенційне IPO компанії SpaceX, яке може створити нових мільйонерів і мільярдерів.

Читайте також SpaceX планує вихід на біржу Nasdaq

Крім того, до виходу на біржу готуються великі гравці ринку штучного інтелекту, зокрема Anthropic та OpenAI. Це відкриє заможним інвесторам доступ до одного з найперспективніших секторів сучасної економіки.

Куди вкладають гроші найбагатші люди світу

На початку 2026 року близько чверті активів заможних інвесторів були вкладені в акції. Частка альтернативних інвестицій — товарів, криптовалют, хедж-фондів і приватного капіталу — дещо скоротилася через випереджальне зростання фондових ринків.

Втім, інтерес до приватного капіталу залишається високим. Згідно зі звітом, двоє з трьох заможних інвесторів планують збільшити інвестиції у private equity.

Окремо аналітики звертають увагу на зміну структури управління капіталом. З 2022 до 2025 року щонайменше $1,5 трлн нових активів не потрапили до традиційних фінансових компаній, а перейшли до сімейних офісів та сучасних брокерських платформ.

Розрив між багатими та рештою населення зростає

Разом зі збільшенням статків мільйонерів посилюється й майнова нерівність. За даними Федеральної резервної системи США, наприкінці 2025 року найбагатший 1% американських домогосподарств контролював майже 32% усього багатства країни.

Це найвищий показник з моменту початку ведення такої статистики у 1989 році, що свідчить про подальше посилення так званої K-подібної економіки, коли доходи та статки найбагатших зростають значно швидше, ніж у решти населення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.