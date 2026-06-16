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США та Іран досягли угоди про припинення війни та відкриття Ормузької протоки

Світ
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Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном про припинення війни на Близькому Сході на всіх фронтах, включаючи Ліван, та відкриття ​​Ормузької протоки. Деталі угоди оприлюднять протягом найближчих 24−48 годин, а технічні консультації розпочнуться пізніше цього тижня.
Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений американський чиновник.
За його словами, документ передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та скасування американської блокади Ірану. Офіційна церемонія підписання відбудеться в п’ятницю.
Раніше обидві сторони заявляли, що угоду підпишуть у Швейцарії саме цього дня.
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«Ви побачите значне пожвавлення руху в Ормузькій протоці. Фактично воно вже починається і з часом поступово посилюватиметься», — сказав американський чиновник на умовах анонімності.
За його словами, повернення до звичайного рівня судноплавства навряд чи відбудеться протягом двох тижнів, однак трафік через протоку суттєво зростатиме.
Як пише yahoo. news, невдовзі після цього заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив у телевізійному коментарі, що угода «негайно поклала край» війні між країнами, і що вони проведуть переговори протягом двох місяців, щоб досягти «остаточної угоди».
Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що США повернуть Ірану заморожені активи на суму 12 мільярдів доларів до початку переговорів.

Трамп підтвердив підписання угоди

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Франції, де він зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні саміту G7, також підтвердив підписання угоди з Іраном.
Крім того, Трамп заявив, що Іран не матиме ядерної зброї. Водночас він наголосив, що послаблення санкцій не відбудеться доти, доки Тегеран не виконає свої зобов’язання.
За матеріалами:
Finance.ua
СШАІран
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