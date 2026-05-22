Продовження блокування Ормузької протоки загрожує кризою, як 2008 року — Bloomberg Сьогодні 19:34 — Енергетика

Дефіцит нафти у світі може сягнути 6 млн барелів на добу

Розвиток подій, при якому навігація через Ормузьку протоку не відновиться до серпня, загрожує глобальній економіці спадом, який можна порівняти зі світовою фінансовою кризою 2008 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані аналітиків американської консалтингової компанії Rapidan Energy Group.

Аналітики прогнозують зростання цін на нафту

Базовий сценарій консалтингової фірми передбачає відновлення роботи протоки у липні. За такого варіанта розвитку подій експерти прогнозують сукупне падіння попиту на нафту на 2,6 млн барелів на добу та збільшення вартості нафти марки Brent до 130 доларів за барель.

За словами фахівців компанії, у разі негативнішого сценарію зволікання з поновленням навігації до серпня поглибиться дефіцит поставок у третьому кварталі приблизно до 6 млн барелів на добу.

«Поточна макроекономічна ситуація менш екстремальна, ніж у 1970-х роках або 2007−2008 роках. Але ця порівняно більш стійка стартова позиція не нейтралізує ризик того, що подальше зростання цін на нафту посилить фінансову та макроекономічну вразливість», — написали аналітики Rapidan у своїй записці.

Ринки можуть залишатися під тиском до осені

За розрахунками компанії, навіть у разі відновлення торгівлі на початку серпня ситуація на ринках ускладниться, перш ніж стане відчутним будь-яке полегшення. Це пояснюється тим, що запаси нафти продовжуватимуть скорочуватися аж до вересня, тоді як видобуток у країнах Перської затоки поступово відновлюватиметься, а поставки почнуть надходити до пунктів призначення.

Укрінформ

