Ціни на нафту зросли через сумніви щодо мирних переговорів США та Ірану Сьогодні 10:12 — Енергетика

Видобування нафти

Попри переговори між США та Іраном, ринки поки не вірять у швидке завершення конфлікту. Вартість нафти знову зросла, а аналітики попереджають: високі ціни можуть затриматися ще на кілька років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестори уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки — одного з головних маршрутів світових поставок енергоносіїв. Будь-які перебої там одразу впливають на глобальні ціни.

Нафта дорожчає на тлі невизначеності

У п’ятницю ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,6% — до $104,24 за барель. Американська WTI додала 1,2% і торгувалася на рівні $97,46.

Втім, за підсумками тижня обидва сорти залишаються в мінусі:

Brent подешевшала на 4,6%;

WTI — на 7,6%.

Ціни різко коливалися через зміну очікувань щодо можливого мирного врегулювання між США та Іраном.

Читайте також Скільки пального можна отримати з бареля нафти

США та Іран все ще не можуть домовитися

За даними Reuters, сторони дещо скоротили розбіжності під час переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо навіть заявив про «певні позитивні сигнали».

Однак ключові суперечки залишаються:

запаси іранського урану;

контроль над Ормузькою протокою.

Минуло вже шість тижнів із моменту початку крихкого перемир’я, але суттєвого прогресу у завершенні війни поки немає.

Високі ціни можуть зберігатися роками

Аналітики попереджають, що суттєве здешевлення нафти можливе лише після відновлення балансу на ринку, а це може затягнутися до 2027 року.

У Capital Economics зазначають, що фундаментальні фактори поки не свідчать про швидке падіння цін.

Аналітик Rakuten Securities Сатору Йошида прогнозує, що найближчим часом WTI залишатиметься у діапазоні $90−110 за барель.

Тим часом Fitch Solutions підвищила прогноз середньої ціни Brent на 2026 рік із $81,5 до $90 за барель через дефіцит поставок та тривале відновлення енергетичної інфраструктури на Близькому Сході.

Ормузька протока залишається ключовим ризиком

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових енергетичних поставок.

Через конфлікт ринок уже втратив приблизно 14 млн барелів нафти на добу — це близько 14% глобальної пропозиції. Йдеться насамперед про експорт із:

Саудівської Аравії;

Іраку;

ОАЕ;

Кувейту.

Голова нафтової компанії ADNOC з ОАЕ заявив, що повне відновлення поставок через протоку може відбутися не раніше 2027 року — навіть якщо війна завершиться вже зараз.

Читайте також США відновили санкції проти російської нафти

OPEC+ може збільшити видобуток

На тлі дефіциту поставок країни OPEC+ готуються обговорити помірне збільшення видобутку на зустрічі 7 червня.

Втім, через наслідки війни частина постачань із регіону все ще залишається нестабільною, що продовжує підтримувати високі ціни на світовому ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.