Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти в третіх країнах Сьогодні 09:14 — Енергетика

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та реактивного пального, виробленого з російської нафти у третіх країнах. Рішення ухвалили на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Що передбачають нові правила

Норма стосується дизельного та реактивного пального. Під «третіми країнами» маються на увазі будь-які країни, крім Сполученого Королівства, Острова Мен або росії.

Нові правила набувають чинності 20 травня та діятимуть безстроково. Водночас їх планують періодично переглядати, щоб могти внести зміни чи скасувати норму.

Лондон також пом’якшив обмеження щодо російського СПГ

Окремо Лондон запровадив обмежену в часі ліцензію на транспортування зрідженого природного газу з російських проєктів «Сахалін-2» і «Ямал», а також супутні послуги — зокрема судноплавство, фінансування та брокерські операції.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила спеціальний дозвіл, який дозволяв купувати російську нафту. Закінчення терміну дії фактично припиняє короткий період, коли адміністрація послаблювала санкції на частину російської нафти, дозволяючи закупівлі, які в іншому разі були б заборонені.

