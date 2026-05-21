0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти в третіх країнах

Енергетика
31
Рішення ухвалили на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.
Рішення ухвалили на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.
Велика Британія дозволила імпорт дизельного та реактивного пального, виробленого з російської нафти у третіх країнах. Рішення ухвалили на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.
Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Що передбачають нові правила

Норма стосується дизельного та реактивного пального. Під «третіми країнами» маються на увазі будь-які країни, крім Сполученого Королівства, Острова Мен або росії.
Нові правила набувають чинності 20 травня та діятимуть безстроково. Водночас їх планують періодично переглядати, щоб могти внести зміни чи скасувати норму.

Лондон також пом’якшив обмеження щодо російського СПГ

Окремо Лондон запровадив обмежену в часі ліцензію на транспортування зрідженого природного газу з російських проєктів «Сахалін-2» і «Ямал», а також супутні послуги — зокрема судноплавство, фінансування та брокерські операції.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила спеціальний дозвіл, який дозволяв купувати російську нафту. Закінчення терміну дії фактично припиняє короткий період, коли адміністрація послаблювала санкції на частину російської нафти, дозволяючи закупівлі, які в іншому разі були б заборонені.
За матеріалами:
Букви
ПальнеНафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems