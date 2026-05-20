НКРЕКП попередила про ризики виконання договорів на постачання електроенергії Сьогодні 07:01 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила про зростання кількості звернень від споживачів, зокрема державних установ та організацій, які закуповують електроенергію через систему публічних закупівель.

У чому проблема

Основною проблемою, за даними Комісії, є складнощі з виконанням договорів постачання електроенергії через суттєві коливання ринкових цін.

У НКРЕКП зазначили, що постачальники електроенергії також звертають увагу на високу залежність вартості ресурсу від ситуації на ринку. Насамперед це стосується ринку «на добу наперед», де ціна електроенергії формується залежно від попиту та пропозиції й може суттєво змінюватися як у бік зростання, так і зниження.

Що про це каже регулятор

НКРЕКП наголошує, що більшість договорів постачання електроенергії містять механізми формування ціни з прив’язкою до ринкових індикаторів.

Водночас у регулятора підкреслили, що електроенергія є специфічним товаром, для якого характерна одночасність виробництва, транспортування та споживання, а тому її неможливо накопичувати чи зберігати.

Через це коливання цін на електроенергію можуть перевищувати межі зміни вартості договорів, визначені законодавством, і не залежать ані від споживачів, ані від постачальників.

«З метою врегулювання таких ситуацій, забезпечення безперервного постачання електричної енергії та дотримання вимог законодавства НКРЕКП рекомендує сторонам у разі об’єктивної неможливості виконання договору на чинних умовах розглядати можливість припинення дії такого договору та проведення нової процедури закупівлі на новий строк відповідно до вимог законодавства», — наголосили в Комісії.

