0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП попередила про ризики виконання договорів на постачання електроенергії

Енергетика
43
Електроенергія
Електроенергія
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила про зростання кількості звернень від споживачів, зокрема державних установ та організацій, які закуповують електроенергію через систему публічних закупівель.
Про це йдеться на сайті регулятора.

У чому проблема

Основною проблемою, за даними Комісії, є складнощі з виконанням договорів постачання електроенергії через суттєві коливання ринкових цін.
Читайте також
У НКРЕКП зазначили, що постачальники електроенергії також звертають увагу на високу залежність вартості ресурсу від ситуації на ринку. Насамперед це стосується ринку «на добу наперед», де ціна електроенергії формується залежно від попиту та пропозиції й може суттєво змінюватися як у бік зростання, так і зниження.

Що про це каже регулятор

НКРЕКП наголошує, що більшість договорів постачання електроенергії містять механізми формування ціни з прив’язкою до ринкових індикаторів.
Водночас у регулятора підкреслили, що електроенергія є специфічним товаром, для якого характерна одночасність виробництва, транспортування та споживання, а тому її неможливо накопичувати чи зберігати.
Місце для вашої реклами
Через це коливання цін на електроенергію можуть перевищувати межі зміни вартості договорів, визначені законодавством, і не залежать ані від споживачів, ані від постачальників.
«З метою врегулювання таких ситуацій, забезпечення безперервного постачання електричної енергії та дотримання вимог законодавства НКРЕКП рекомендує сторонам у разі об’єктивної неможливості виконання договору на чинних умовах розглядати можливість припинення дії такого договору та проведення нової процедури закупівлі на новий строк відповідно до вимог законодавства», — наголосили в Комісії.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетика України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems